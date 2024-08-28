Благодаря использованию интерфейса SD 7.0 (SD Express) и передовой технологии NVMe, новые карты памяти достигли невероятной скорости чтения до 820 МБ/с.

Компания Silicon Power совершила настоящий прорыв в технологии хранения данных, представив новую линейку карт памяти microSD, способных конкурировать по скорости с полноценными SSD-накопителями. Флагманская модель SET320 демонстрирует впечатляющую скорость чтения до 820 МБ/с, что превосходит возможности стандартных SATA SSD и в разы опережает стандартные карты памяти формата UHS-I.

Ключ к такому стремительному прогрессу – инновационный интерфейс SD Express, разработанный на основе технологий PCIe Gen 3 и NVMe. Он позволил инженерам Silicon Power преодолеть ограничения традиционных microSD и открыть новую эру в мире портативных накопителей.

Потенциал SET320 выходит далеко за рамки бытового применения. Silicon Power позиционирует свое детище как промышленное решение, идеально подходящее для систем искусственного интеллекта и обработки больших данных. Компактность карт памяти microSD позволяет значительно повысить плотность хранения информации в дата-центрах, открывая новые горизонты для оптимизации серверной инфраструктуры.

При всей своей невероятной производительности, SET320 остается энергоэффективным устройством с потреблением всего 1,5 мВт. Немаловажно и то, что новинка сохраняет обратную совместимость с устройствами, поддерживающими стандарт microSDXC UHS-I. Это обеспечивает плавный переход на новую технологию без необходимости немедленной замены всего парка оборудования.

Технические характеристики SET320 впечатляют:

Ёмкость: 256 и 512 ГБ

Максимальная скорость чтения: 800 МБ/с

Максимальная скорость записи: 700 МБ/с

Использование памяти типа 3D TLC

Широкий диапазон рабочих температур: от -25°C до 85°C

Компактные размеры: 15 x 11 x 1 мм

Высокая надежность подтверждается прогнозируемым средним временем наработки на отказ более 3 миллионов часов, что делает SET320 отличным выбором для критически важных приложений.

Появление высокопроизводительной карты памяти SET320 знаменует новый этап в эволюции портативных накопителей. Сочетание сверхвысокой скорости, компактности и энергоэффективности открывает широкие перспективы как для профессионального применения, так и для создания нового поколения потребительских устройств с улучшенными характеристиками обработки и хранения данных.