Игровая платформа AirConsole обеспечит приятное времяпровождение для владельцев автомобилей Volkswagen, например, во время зарядки или в пробке.

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen AG заключил соглашение с швейцарской компанией N-Dream, разработчиком виртуальной игровой платформы AirConsole, для добавления новых игровых возможностей в свои автомобили. Благодаря этому сотрудничеству владельцы новых моделей Volkswagen смогут играть в различные многопользовательские игры, используя свои смартфоны и дисплеи автомобилей.

Сообщается, что уже к концу текущего года владельцы новейших моделей Volkswagen, включая популярные Golf, Passat и инновационную электрическую серию ID, получат доступ к внушительной библиотеке из 130 многопользовательских игр. Эта функция станет частью обновленной информационно-развлекательной системы автомобилей.

Уникальность игровой платформы AirConsole заключается в ее простоте и доступности. Игрокам не потребуется дополнительное оборудование – достаточно смартфона и центрального дисплея автомобиля. Система поддерживает до восьми игроков одновременно, превращая каждую поездку в потенциальную вечеринку.

Volkswagen не является первопроходцем в этой области – ранее N-Dream успешно интегрировала свою игровую платформу в некоторые модели BMW и Mini. Однако масштаб внедрения у Volkswagen впечатляет: AirConsole появится не только в новых моделях 2025 года, но и в уже существующих электромобилях серии ID после обновления программного обеспечения.

Важно отметить, что безопасность остается приоритетом для Volkswagen. Игровая консоль будет доступна только во время стоянки автомобиля, что делает ее идеальным развлечением во время перерывов в длительных поездках или зарядки электромобилей.

Для некоторых автомобильных экспертов такое решение от руководства Volkswagen стало неожиданным на фоне недавних заявлений компании о возврате к физическим кнопкам управления. Однако стратегия бренда не является прямолинейной: инженеры используют сочетание интуитивно понятного управления важными функциями автомобиля с инновационными развлекательными возможностями. Ожидается, что будущие модели, такие как электрический хэтчбек ID.2, воплотят этот баланс, предлагая как сенсорные экраны, так и традиционные элементы управления.

Внедрение игровых технологий в автомобили – это не просто дань моде. Это стратегический ход Volkswagen, направленный на повышение привлекательности своих моделей для требовательных потребителей и создание дополнительной ценности во время вынужденных остановок, особенно актуальных для владельцев электромобилей.

Таким образом, Volkswagen не только следует современным трендам, но и формирует новое представление об автомобиле как о многофункциональном пространстве для работы, отдыха и развлечений. Это смелый шаг в будущее, где грань между транспортным средством и мобильным развлекательным центром становится все более размытой.