Компания IBM продемонстрировала два совершенно новых чипа для своих систем искусственного интеллекта.

Компания IBM, один из лидеров в сфере информационных технологий, представила революционные разработки для своих мейнфреймов (суперсерверов) Z серии. Главными новинками стали процессор Telum II, а также ИИ-ускоритель Spyre AI, знаменующие новую эру в обработке данных и задач искусственного интеллект.

Процессор Telum II: мощь и эффективность

Сердцем новой системы является процессор Telum II, представляющий собой значительный шаг вперед по сравнению с предыдущими моделями. Его восемь ядер, работающих на впечатляющей частоте 5,5 ГГц, обеспечивают исключительную производительность для самых требовательных задач. Увеличенный объем кэш-памяти — 36 МБ L2 на ядро и общий объем 360 МБ на кристалле — позволяет существенно ускорить обработку данных.

Особого внимания заслуживает виртуальный кэш четвертого уровня объемом 2,88 ГБ на процессорный модуль, что на 40% больше, чем у предшественника. Это нововведение значительно повышает эффективность работы с большими объемами данных, критически важную для современных бизнес-приложений.

Интегрированный ИИ-ускоритель: новые горизонты в обработке данных

Встроенный в Telum II ускоритель искусственного интеллекта открывает новые возможности для анализа данных в реальном времени. Он обеспечивает четырехкратное увеличение вычислительной мощности по сравнению с предыдущим поколением, что позволяет выполнять сложные операции ИИ непосредственно во время транзакций. Это особенно ценно для финансового сектора, где мгновенное обнаружение мошенничества может предотвратить значительные потери.

Улучшенная обработка ввода-вывода

Улучшенный блок ввода-вывода (DPU), встроенный в чип Telum II, увеличивает скорость ввода-вывода на 50%. Это улучшение существенно повышает эффективность обработки данных, делая мейнфреймы IBM Z идеальным решением для компаний, работающих с большими объемами информации и сложными аналитическими задачами.

Spyre AI: передовой ИИ-ускоритель с





Отдельного внимания заслуживает ускоритель Spyre AI, разработанный специально для решения сложных задач в области искусственного интеллекта и генеративных моделей. Каждая карта Spyre AI, потребляя не более 75 Вт, обладает впечатляющими характеристиками:

Память объемом до 1 ТБ

32 вычислительных ядра

Поддержка различных типов данных (int4, int8, fp8, fp16)

Возможность объединения до восьми карт в стандартном отсеке ввода-вывода позволяет создавать мощные конфигурации, способные справляться с самыми требовательными ИИ-задачами.

Новые чипы IBM — процессор Telum II и ускоритель Spyre AI — представляют собой значительный шаг вперед в области высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта. Эти инновации не только повышают эффективность обработки данных и выполнения сложных вычислительных задач, но и открывают новые возможности для бизнеса в эпоху цифровой трансформации. Мейнфреймы IBM Z, оснащенные этими передовыми технологиями, готовы стать основой для следующего поколения интеллектуальных систем, способных решать самые сложные задачи современного бизнеса.