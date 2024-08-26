Инновационное покрытие толщиной в 70 раз меньше человеческого волоса можно наносить практически на любые поверхности: от крыш зданий до чехлов для телефонов.

Британские ученые из Оксфордского университета совершили прорыв в области солнечной энергетики, разработав инновационное фотоэлектрическое покрытие толщиной всего один микрон. Этот светопоглощающий материал может кардинально изменить наш подход к получению и использованию энергии в повседневной жизни.

Новая технология позволяет превратить практически любую поверхность в источник электричества. Представьте себе смартфон, который заряжается от солнечного света, пока вы гуляете по улице, или рюкзак, генерирующий энергию для ваших гаджетов во время похода. Даже электромобили могут получить дополнительный источник питания, увеличивая свой запас хода.

Главное преимущество этого покрытия – его эффективность. В то время как традиционные кремниевые солнечные панели преобразуют 22-24,5% солнечной энергии в электричество, новое покрытие достигает впечатляющих 27%. Это стало возможным благодаря использованию перовскита – материала, который лучше улавливает высокоэнергетические синие фотоны солнечного света.

Разработка британских ученых может решить ряд проблем, связанных с крупномасштабными солнечными электростанциями. Эти огромные комплексы часто критикуют за пагубное влияние на экосистемы и сельскохозяйственные угодья. Новая технология позволит генерировать энергию непосредственно там, где она нужна, без необходимости в обширных солнечных фермах.

Солнечная ферма в Португалии. Источник: Ceinturion/Wikimedia Commons

Потенциал применения этого покрытия огромен. Оно может быть нанесено на крыши домов и автомобилей, интегрировано в фасады зданий и даже в одежду. Благодаря этому материалу открываются перспективы для создания по-настоящему энергонезависимых устройств и объектов.

Японский Национальный институт передовых промышленных наук и технологий (AIST) уже сертифицировал эту технологию, что подтверждает ее практическую применимость и соответствие современным социально-экономическим потребностям.

Доктор Джунке Ван, один из авторов перспективной разработки, подчеркивает, что широкое внедрение этого покрытия может значительно снизить нашу зависимость от традиционных методов получения солнечной энергии. Это не только экологичное, но и экономически выгодное решение, способное демократизировать доступ к чистой энергии.

Пока эта технология находится на стадии разработки, но уже сейчас она обещает кардинально изменить наше взаимодействие с энергией. В будущем каждый предмет вокруг нас может стать миниатюрной солнечной электростанцией, обеспечивая нас чистой и доступной энергией в любом месте и в любое время.