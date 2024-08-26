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Fantoci
Учёные разработали сверхбыстрый микроскоп, способный видеть движение электронов
"Атоммикроскоп" умеет делать снимки за одну квинтиллионную долю секунды.

Ученым всегда хотелось заглянуть как можно глубже в структуру материи и увидеть самые мельчайшие частицы в действии. Но как наблюдать за таинственными процессами на микроуровне, которые происходят за ничтожные доли секунды? Решением стал "атоммикроскоп" – революционный сканирующий электронный микроскоп, разработанный в Аризонском университете. Его главное преимущество – беспрецедентная скорость съемки: он способен запечатлеть изображение всего за одну аттосекунду, что составляет одну квинтиллионную долю секунды.

Новый высокоточный прибор, получивший название аттомикроскоп, работает на невообразимых скоростях. Он способен делать снимки за одну аттосекунду – это квинтиллионная (10^-18) доля секунды. Для сравнения: за такой промежуток времени свет проходит расстояние, сравнимое с размером атома водорода.

Принцип работы аттомикроскопа основан на использовании электронных пучков вместо световых волн. Это позволяет достичь гораздо большего увеличения, чем в традиционных оптических микроскопах. Однако главное преимущество нового устройства – его беспрецедентная скорость.

Разработка аттомикроскопа стала возможной благодаря достижениям в области физики сверхкоротких лазерных импульсов. Исследователи использовали открытия нобелевских лауреатов 2023 года – Пьера Агостини, Ференца Крауса и Анны Л'Юилье – в области генерации ультракоротких световых импульсов.

Конструкция микроскопа имеет два ключевых элемента. В верхней части прибора лазер генерирует сверхбыстрые электроны. В нижней части два дополнительных лазера контролируют движение этих электронов к исследуемому образцу. Тщательная синхронизация этих процессов позволяет создавать чрезвычайно короткие временные интервалы для прохождения электронов, что и обеспечивает уникальную скорость съемки.

Визуализация работы аттомикроскопа. Фото: Университет Аризоны

Профессор Мохаммед Хассан, руководитель проекта, проводит аналогию между аттомикроскопом и современными камерами смартфонов. Подобно тому, как улучшенные камеры позволяют четко фиксировать быстро движущиеся объекты, аттомикроскоп дает возможность "поймать" мельчайшие частицы материи в движении.

Значение этого изобретения трудно переоценить. Впервые ученые получили инструмент, позволяющий наблюдать за поведением электронов в реальном времени. Это открывает новые возможности для изучения квантовых процессов, химических реакций на атомарном уровне и многих других явлений, ранее недоступных для прямого наблюдения.

Результаты перспективного исследования, опубликованные в престижном журнале Science Advances, вызвали большой интерес в научном сообществе. Ожидается, что аттомикроскоп найдет широкое применение в различных областях науки, от физики и химии до биологии и материаловедения.

Данное достижение не только расширяет наши возможности в изучении микромира, но и демонстрирует, как фундаментальные исследования могут привести к созданию революционных технологий. Аттомикроскоп – яркий пример того, как человеческая изобретательность и научный прогресс продолжают раздвигать границы познания, открывая перед нами новые, захватывающие перспективы.

#электронный микроскоп #атоммикроскоп #движение электронов
Источник: news.arizona.edu
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