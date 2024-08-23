Одним из главных преимуществ новинки является впечатляющая автономность – до 18 дней на одном заряде.

Китайский технологический гигант Xiaomi готовит к выпуску новую линейку бюджетных смарт-часов. Новые умные устройства, вдохновленные дизайном популярных моделей часов на рынке, обещают впечатляющую автономность — более двух недель работы без подзарядки. Среди ключевых особенностей новинок — поддержка голосового помощника Amazon Alexa.

В настоящее время в продаже находится модель Redmi Watch 4, доступная на международных площадках по цене около 8 тысяч рублей. Эти часы вышли на китайский рынок в конце 2023 года, а до мирового потребителя добрались лишь в начале текущего года. Теперь же Xiaomi анонсировала выход на рынок первых представителей пятого поколения линейки Redmi Watch, которые позиционируются как оригинальные модели с акцентом на активный образ жизни и доступную цену.

Сегодня китайская компания приоткрыла завесу тайны над моделью Redmi Watch 5 Active, официальный дебют которой запланирован на 27 августа в Индии. Пока производитель не раскрывает ценовую политику и сроки глобального запуска, но уже поделился некоторыми техническими характеристиками через серию промо-материалов.

Согласно опубликованным изображениям, Redmi Watch 5 Active будут функционировать под управлением фирменной операционной системы HyperOS и предложат пользователям свыше 140 спортивных режимов. Производитель заявляет о впечатляющем времени автономной работы — до 18 суток от одного заряда, хотя емкость батареи пока держится в секрете. Часы оснащены 2-дюймовым дисплеем, одной физической кнопкой управления и используют проприетарную систему крепления ремешка. Среди дополнительных функций стоит отметить поддержку голосовых команд Amazon Alexa и возможность совершать звонки через Bluetooth-соединение. Для получения более детальной информации рекомендуется обратиться к официальному веб-сайту Xiaomi.