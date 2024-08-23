В течении двух дней геймеры могут бесплатно получить две инди-игры, каждая из которых имеет более 80% положительных отзывов в Steam: 2D космический шутер и аркадный шутер в ретро-стиле.

В цифровом магазине Steam стартовала ограниченная по времени акция, позволяющая геймерам без затрат пополнить свою библиотеку двумя высокооцененными инди-проектами. Речь идет о динамичном экшене "Weapon of Choice DX" и ретро-вдохновленном космическом шутере "Distant Space". Оба тайтла могут похвастаться рейтингом одобрения выше 80% от пользователей платформы.

"Weapon of Choice DX": Борьба с инопланетным вторжением

Этот захватывающий сайд-скроллер погружает игроков в эпицентр противостояния с агрессивными пришельцами. Вам предстоит возглавить опытных наемников, выбрав на свое усмотрение одного из семи военных специалистов. Каждый герой обладает собственным арсеналом, что открывает простор для тактических экспериментов.





Особенности игры:

Многоуровневый мир, который предоставляет геймеру множество альтернативных путей прохождения сюжета

Разнообразные концовки, стимулирующие к повторному прохождению

Интенсивные сражения, требующие молниеносной реакции

Яркая, слегка комичная графика, создающая неповторимую атмосферу

"Weapon of Choice DX", детище студии Mommy's Best Games, увидела свет осенью 2015 года. Несмотря на относительно небольшое количество отзывов (84), игра заслужила впечатляющий рейтинг в 86% положительных оценок. Обычная цена в $6 теперь не является препятствием – до 22 сентября игру можно добавить в библиотеку Steam совершенно бесплатно.

"Distant Space": Космические баталии в духе 80-х

Этот двухмерный космический шутер переносит игроков в золотую эру аркадных автоматов. Управляя боевым звездолетом, вы столкнетесь с армадами инопланетных противников, движущихся по замысловатым траекториям. Помимо стычек с рядовыми врагами, вас ждут эпические сражения с боссами.

Особенности игры:

27 оригинальных уровней с нарастающей сложностью

Аутентичный ретро-саундтрек, усиливающий погружение

Разнообразие вражеских кораблей и паттернов атак

Классический геймплей, отточенный десятилетиями эволюции жанра

Разработанная студией PixelMouse, "Distant Space" дебютировала в сентябре 2016 года. За это время игра успела завоевать любовь сообщества, о чем свидетельствует рейтинг в 83% положительных отзывов от более чем 600 пользователей. Стандартная цена в $1 уже не является помехой – до 24 августа 19:00 игру можно присвоить бесплатно.

Эта акция – отличная возможность для геймеров расширить свою коллекцию качественными инди-проектами без финансовых вложений. Не упустите шанс погрузиться в захватывающие миры "Weapon of Choice DX" и "Distant Space", пока предложение остается в силе.