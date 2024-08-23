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Fantoci
Microsoft окончательно прощается с Панелью управления
Пользователям придется довольствоваться новыми "Параметрами".

Компания Microsoft официально заявила о планах отказаться от классической "Панели управления" в пользу современного меню "Параметры". Грядущие изменения затронут пользователей Windows 10 и 11, знаменуя собой конец эры для одного из самых узнаваемых элементов классической операционной системы.

С момента появления первых версий Windows "Панель управления" была неотъемлемой частью системы. Десятилетиями пользователи обращались к ней для настройки компьютера, установки оборудования и решения различных проблем. Однако с выходом Windows 8 в 2012 году Microsoft начала постепенный переход к новому интерфейсу настроек.

Процесс замены "Панели управления" оказался долгим и непростым. Еще в 2020 году появились первые слухи о возможном отказе от классического интерфейса. Год спустя Microsoft подтвердила свои намерения, но реальных шагов долго не предпринимала. Теперь же компания решительно заявляет о грядущих изменениях, хотя точные сроки пока не называются.

Новое меню "Параметры" призвано упростить взаимодействие пользователя с системой. Однако многие до сих пор считают его менее интуитивным, чем проверенная временем "Панель управления". Обилие опций и встроенных меню в "Параметрах" может сбивать с толку даже опытных пользователей.

В ближайшем будущем "Панель управления" (Control Panel) исчезнет навсегда.

Долгое сосуществование двух интерфейсов настройки системы привело к путанице. Некоторые параметры дублировались, другие были доступны только в одном из разделов. Microsoft пыталась решить эту проблему, связав интерфейсы между собой, но это лишь усложнило навигацию.

В Windows 11 уже заметны признаки грядущих изменений. Многие разделы "Панели управления" при нажатии перенаправляют пользователя в соответствующие секции "Параметров". Полное исключение "Панели управления" из системы - лишь вопрос времени.

Несмотря на неизбежность перемен, многие пользователи будут скучать по простоте и функциональности "Панели управления". Ее прямолинейный дизайн и удобство использования оставили заметный след в истории Windows.

Microsoft обещает сохранить "Панель управления" некоторое время для обеспечения совместимости. Однако пользователям стоит начать привыкать к новому интерфейсу "Параметров". Со временем он должен стать более интуитивным и удобным, полностью заменив своего предшественника.

Подводя итоги, можно сказать, что уход "Панели управления" знаменует важный этап в эволюции Windows. Хотя многие пользователи с ностальгией вспоминают классический интерфейс, но прогресс неумолим. Остается надеяться, что Microsoft учтет пожелания пользователей и сделает новое меню "Параметры" таким же удобным и функциональным, как его легендарный предшественник.

#microsoft #панель управления
Источник: support.microsoft.com
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