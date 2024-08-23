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Fantoci
Самые выносливые организмы Земли помогут нам найти жизнь на Марсе
Чтобы понять, какая жизнь может существовать на Марсе, необходимо обратить внимание на самые древние формы живых организмов на нашей планете.

Если нам когда-нибудь удастся обнаружить внеземную жизнь, маловероятно, что она будет похожа на стереотипных зелёных человечков из фантастических фильмов и историй о НЛО. На других планетах или спутниках, где обнаружены благоприятные условия для зарождения жизни, скорее всего, существуют организмы, которые можно увидеть только под микроскопом: бактерии, археи и другие «экстремофилы», адаптированные к выживанию в экстремальных условиях. Чтобы лучше понять, где искать такие организмы, учёные начали изучать экстремофилов, обитающих под поверхностью Земли.

Экстремофилы были обнаружены в самых суровых уголках нашей планеты: в солончаковых пустынях Пуна-де-Атакама в Аргентине, в ледяных пустошах Антарктиды и в засушливых областях пустыни Мохаве. Все эти находки подтвердили, что жизнь может существовать в условиях, которые ранее считались непригодными для обитания. Подтверждение этому ученые нашли и глубоко под поверхностью Земли: на глубине более 4 метров под пустыней Атакама были обнаружены микробные сообщества, а также на дне океана процветают целые экосистемы в районах гидротермальных источников. Примерно 70% биомассы архей и бактерий предположительно находятся в «глубокой биосфере» — зоне между поверхностью Земли и её ядром, где скрываются миллионы ещё не изученных видов.

Если жизнь способна выживать под пустыней Атакама, есть вероятность, что она может существовать и под поверхностью Марса. Фото: Диего Дельсо/Wikimedia Commons

Итак, как эти исследования связаны с Марсом? Красная планета имеет очень суровые условия: тонкую атмосферу, низкую гравитацию, засушливую поверхность и низкие температуры. Эти факторы делают её негостеприимной для млекопитающих и других крупных организмов. Однако, если бактерии и археи на Земле могут выживать в экстремальных подземных условиях, то аналогичные организмы могут существовать и на Марсе. Это особенно важно в свете недавних открытий: в этом году учёные подтвердили, что жидкая вода, необходимая для жизни, вероятно, присутствует между средними слоями марсианской коры.

«Вода — необходимое условие для жизни, какой мы её знаем», — отметила Карен Ллойд, микробиолог из Университета Южной Калифорнии, в интервью BBC. Однако для поддержания жизни нужна не только вода. «Необходимы также источники энергии и подходящее место для жизни, то есть определённая среда обитания». Изучение земных микроорганизмов, живущих под поверхностью, помогает нам расширить понимание того, что можно считать «средой обитания».

«Процессы, происходящие в земных подземных слоях, могут происходить и на Марсе», — сказала Кара Магнабоско, геобиолог из швейцарского университета ETH Zurich.

Она имела в виду марсианские геологические процессы, такие как землетрясения, эрозия и вулканическая активность, которые аналогичны тем, что происходят на Земле. На нашей планете эти процессы помогают перемещать воду и питательные вещества на поверхность. Если что-то подобное происходит на Марсе, это может облегчить сбор образцов с помощью марсоходов, что повышает шансы на обнаружение жизни.

«На Марсе есть грязевые вулканы», — добавила Ллойд. «Существуют области, где можно найти образцы, которые поднимались с глубины на поверхность».

Даже если нам удастся найти следы жизни на Марсе, есть вероятность, что они будут представлять собой останки давно погибших организмов — сохранившиеся органические вещества, свидетельствующие о том, что жизнь на Марсе была возможна, но, возможно, уже не существует. Недавно учёные из MIT сообщили, что обнаружили признаки воды в марсианских породах, и один из них предположил, что такие следы вымершей жизни могли «очень хорошо сохраниться... как если бы их засолили».

#марс #земля #красная планета #внеземная жизнь #экстремофилы
Источник: bbc.com
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