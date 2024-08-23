Чтобы понять, какая жизнь может существовать на Марсе, необходимо обратить внимание на самые древние формы живых организмов на нашей планете.

Если нам когда-нибудь удастся обнаружить внеземную жизнь, маловероятно, что она будет похожа на стереотипных зелёных человечков из фантастических фильмов и историй о НЛО. На других планетах или спутниках, где обнаружены благоприятные условия для зарождения жизни, скорее всего, существуют организмы, которые можно увидеть только под микроскопом: бактерии, археи и другие «экстремофилы», адаптированные к выживанию в экстремальных условиях. Чтобы лучше понять, где искать такие организмы, учёные начали изучать экстремофилов, обитающих под поверхностью Земли.

Экстремофилы были обнаружены в самых суровых уголках нашей планеты: в солончаковых пустынях Пуна-де-Атакама в Аргентине, в ледяных пустошах Антарктиды и в засушливых областях пустыни Мохаве. Все эти находки подтвердили, что жизнь может существовать в условиях, которые ранее считались непригодными для обитания. Подтверждение этому ученые нашли и глубоко под поверхностью Земли: на глубине более 4 метров под пустыней Атакама были обнаружены микробные сообщества, а также на дне океана процветают целые экосистемы в районах гидротермальных источников. Примерно 70% биомассы архей и бактерий предположительно находятся в «глубокой биосфере» — зоне между поверхностью Земли и её ядром, где скрываются миллионы ещё не изученных видов.

Если жизнь способна выживать под пустыней Атакама, есть вероятность, что она может существовать и под поверхностью Марса. Фото: Диего Дельсо/Wikimedia Commons

Итак, как эти исследования связаны с Марсом? Красная планета имеет очень суровые условия: тонкую атмосферу, низкую гравитацию, засушливую поверхность и низкие температуры. Эти факторы делают её негостеприимной для млекопитающих и других крупных организмов. Однако, если бактерии и археи на Земле могут выживать в экстремальных подземных условиях, то аналогичные организмы могут существовать и на Марсе. Это особенно важно в свете недавних открытий: в этом году учёные подтвердили, что жидкая вода, необходимая для жизни, вероятно, присутствует между средними слоями марсианской коры.

«Вода — необходимое условие для жизни, какой мы её знаем», — отметила Карен Ллойд, микробиолог из Университета Южной Калифорнии, в интервью BBC. Однако для поддержания жизни нужна не только вода. «Необходимы также источники энергии и подходящее место для жизни, то есть определённая среда обитания». Изучение земных микроорганизмов, живущих под поверхностью, помогает нам расширить понимание того, что можно считать «средой обитания».

«Процессы, происходящие в земных подземных слоях, могут происходить и на Марсе», — сказала Кара Магнабоско, геобиолог из швейцарского университета ETH Zurich.

Она имела в виду марсианские геологические процессы, такие как землетрясения, эрозия и вулканическая активность, которые аналогичны тем, что происходят на Земле. На нашей планете эти процессы помогают перемещать воду и питательные вещества на поверхность. Если что-то подобное происходит на Марсе, это может облегчить сбор образцов с помощью марсоходов, что повышает шансы на обнаружение жизни.

«На Марсе есть грязевые вулканы», — добавила Ллойд. «Существуют области, где можно найти образцы, которые поднимались с глубины на поверхность».

Даже если нам удастся найти следы жизни на Марсе, есть вероятность, что они будут представлять собой останки давно погибших организмов — сохранившиеся органические вещества, свидетельствующие о том, что жизнь на Марсе была возможна, но, возможно, уже не существует. Недавно учёные из MIT сообщили, что обнаружили признаки воды в марсианских породах, и один из них предположил, что такие следы вымершей жизни могли «очень хорошо сохраниться... как если бы их засолили».