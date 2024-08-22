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Fantoci
GIMP 3.0 - бесплатная альтернатива Photoshop, которая получит 5 новых функций в финальном релизе
С обновленными инструментами управления цветом, улучшенным интерфейсом и, наконец-то, простым инструментом обводки выделения, GIMP 3.0 обещает стать бесплатной альтернативой Photoshop с открытым исходным кодом.

Поклонники бесплатного программного обеспечения для обработки изображений с нетерпением ждут выхода GIMP 3.0. Разработчики проекта GNU недавно объявили о завершении работы над текстовыми строками в последней сборке графического редактора для разработчиков, что свидетельствует о скором выпуске финальной версии. Давайте рассмотрим основные улучшения, которые ожидают пользователей этой популярной альтернативы платным графическим редакторам.

  1. Дружелюбный интерфейс. Среди профессионалов GIMP всегда славился своей мощью, но многие новички находили его сложным в освоении. Версия 3.0 решает эту проблему с помощью нового экрана приветствия. Теперь при запуске программы пользователи смогут легко настроить внешний вид интерфейса, включая цветовую схему, размер значков и шрифтов, а также группировку инструментов. Это особенно полезно для работы на мониторах с высоким разрешением. Кроме того, улучшена система управления темами оформления, что сделает интерфейс более согласованным и приятным для глаз.
  2. Усовершенствованный инструмент обводки выделения. Одним из главных недостатков GIMP по сравнению с коммерческими аналогами был ограниченный функционал инструмента обводки выделения. В версии 3.0 разработчики значительно расширили его возможности. Хотя он все еще не достиг уровня Adobe Photoshop или Illustrator, новый инструмент обводки станет гораздо удобнее и функциональнее, что порадует как любителей, так и профессионалов.
  3. Усовершенствованные инструменты редактирования. Возможно, самым важным нововведением в GIMP 3.0 станет поддержка более легкого редактирования. Пользователи смогут применять эффекты и фильтры к отдельным слоям, а также включать и выключать их в любой момент без потери качества изображения. Это революционное изменение для GIMP, которое выводит его на новый уровень в плане профессионального использования. Особенно приятно, что эта функция появится раньше, чем планировалось изначально.
  4. Гибкая работа со слоями и улучшенная привязка. GIMP 3.0 предложит более удобный подход к работе со слоями. Появится функция автоматического изменения размера слоев, что упростит создание эскизов и компоновку элементов. Кроме того, новые опции привязки к равным расстояниям и ограничивающим рамкам позволят легко выравнивать объекты без сложных расчетов. Эти функции особенно оценят цифровые художники и создатели комиксов.
  5. Продвинутое управление цветом и шрифтами. Разработчики GIMP провели серьезную работу над улучшением обработки цветовых пространств. В результате GIMP 3.0 обеспечит более точную цветопередачу, что критически важно для профессиональной работы, особенно при подготовке изображений к печати. Программа теперь будет выполнять преобразования цвета только когда это действительно необходимо, сохраняя максимум информации.


Что касается работы со шрифтами, GIMP 3.0 предложит более надежную систему их идентификации и хранения. Это позволит избежать проблем с отсутствующими шрифтами при открытии файлов на разных компьютерах.

В целом, GIMP 3.0 обещает стать значительным шагом вперед для этого свободного графического редактора. Новая версия не только улучшит пользовательский опыт, но и добавит ряд профессиональных функций, которые сделают GIMP еще более привлекательной альтернативой платным программам для обработки изображений.

#gimp #gimp 3.0 #gnu #графический редактор
Источник: gimp.org
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GIMP 3.0 не выпустят в этом году, теперь релиз ожидается в мае 2024
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