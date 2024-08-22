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Fantoci
Epic Games радует геймеров новой акцией: две игры стоимостью 80 долларов теперь раздают бесплатно
Онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр вернулся к бесплатной раздаче сразу двух игр, как это было раньше.

Цифровой магазин компьютерных игр Epic Games Store продолжает радовать своих пользователей щедрыми подарками. На этой неделе все желающие могут бесплатно получить сразу две игры: культовый хоррор The Callisto Protocol и динамичный многопользовательский шутер Gigantic: Rampage Edition. Обычно эти игры стоят почти 80 долларов, но сейчас их можно добавить в свою библиотеку совершенно бесплатно.

Акция стартует сегодня в 18:00 по московскому времени и продлится ровно неделю до 29 августа. Для того чтобы получить игры, достаточно иметь аккаунт в Epic Games Store и авторизоваться на сайте. После этого игры будут навсегда привязаны к вашей учетной записи, и вы сможете скачать их в любое удобное время.

Что нужно для запуска игр?

Обе игры требуют достаточно мощного компьютера. Для плавного геймплея разработчики рекомендуют использовать процессоры уровня Intel i7-10700 или AMD Ryzen 7 2700X, не менее 16 гигабайт оперативной памяти и видеокарту с 8 гигабайтами видеопамяти. Например, подойдут модели NVIDIA RTX 2070 SUPER или AMD RX 5700 XT.

О каких играх идет речь?

  • The Callisto Protocol – это напряженный хоррор, действие которого разворачивается на мрачной космической тюрьме. Игрокам предстоит сражаться с ужасными монстрами и раскрывать мрачные тайны этого загадочного места.

  • Gigantic: Rampage Edition – это динамичный многопользовательский шутер, в котором игроки сражаются друг с другом, управляя огромными механическими монстрами. Игра отличается яркой графикой, быстрым темпом и большим разнообразием оружия и способностей.


Epic Games Store регулярно проводит акции, раздавая бесплатно популярные игры. Следите за новостями на нашем сайте, чтобы не пропустить следующие выгодные предложения.

Ссылки на игры в магазине Epic Games Store:

#epic games #the callisto protocol #gigantic: rampage edition
4
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Epic Games радует геймеров новой акцией: две игры стоимостью 80 долларов теперь раздают бесплатно
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