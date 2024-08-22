Цифровой магазин компьютерных игр Epic Games Store продолжает радовать своих пользователей щедрыми подарками. На этой неделе все желающие могут бесплатно получить сразу две игры: культовый хоррор The Callisto Protocol и динамичный многопользовательский шутер Gigantic: Rampage Edition. Обычно эти игры стоят почти 80 долларов, но сейчас их можно добавить в свою библиотеку совершенно бесплатно.
Акция стартует сегодня в 18:00 по московскому времени и продлится ровно неделю до 29 августа. Для того чтобы получить игры, достаточно иметь аккаунт в Epic Games Store и авторизоваться на сайте. После этого игры будут навсегда привязаны к вашей учетной записи, и вы сможете скачать их в любое удобное время.
Что нужно для запуска игр?
Обе игры требуют достаточно мощного компьютера. Для плавного геймплея разработчики рекомендуют использовать процессоры уровня Intel i7-10700 или AMD Ryzen 7 2700X, не менее 16 гигабайт оперативной памяти и видеокарту с 8 гигабайтами видеопамяти. Например, подойдут модели NVIDIA RTX 2070 SUPER или AMD RX 5700 XT.
О каких играх идет речь?
- The Callisto Protocol – это напряженный хоррор, действие которого разворачивается на мрачной космической тюрьме. Игрокам предстоит сражаться с ужасными монстрами и раскрывать мрачные тайны этого загадочного места.
- Gigantic: Rampage Edition – это динамичный многопользовательский шутер, в котором игроки сражаются друг с другом, управляя огромными механическими монстрами. Игра отличается яркой графикой, быстрым темпом и большим разнообразием оружия и способностей.
Epic Games Store регулярно проводит акции, раздавая бесплатно популярные игры. Следите за новостями на нашем сайте, чтобы не пропустить следующие выгодные предложения.
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