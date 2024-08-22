Игровой монитор Odyssey 3D использует встроенную лентикулярную линзу для создания трехмерных изображений из 2D-контента без дополнительного оборудования.

На выставке Gamescom 2024 компания Samsung оказалась в центре внимания после того, как представила инновационный игровой монитор Odyssey 3D. Его уникальный дисплей обещает изменить общее представление о погружении в виртуальные миры, предлагая полноценный 3D-эффект без необходимости использования специальных очков или шлемов.

Инновационная технология Odyssey 3D

В основе Odyssey 3D лежит уникальная лентикулярная технология. Встроенная в монитор линза проецирует изображение в двух направлениях, создавая иллюзию объема. Новая технология позволяет преобразовывать обычный 2D-контент в объемное 3D-изображение, выходящее за пределы экрана.

Ключевой элемент системы - встроенная стереокамера. Она отслеживает положение глаз пользователя, постоянно корректируя картинку для поддержания оптимального 3D-эффекта. Благодаря этому изображение остается четким и объемным, даже если игрок слегка меняет положение головы.

Технические характеристики

Odyssey 3D не ограничивается только 3D-функциональностью. Монитор оснащен 4K-дисплеем с впечатляющей частотой обновления 165 Гц и временем отклика всего 1 мс. Эти параметры обеспечивают плавность картинки и мгновенную реакцию на действия игрока, что критически важно для динамичных игр.

Устройство будет доступно в двух размерах: 27 и 37 дюймов. Это позволит пользователям выбрать оптимальный вариант в зависимости от личных предпочтений и доступного пространства.

Первые впечатления экспертов

Журналисты, опробовавшие Odyssey 3D на выставке CES 2024, были единодушны в своих положительных оценках. Лэнс Уланофф из TechRadar назвал его "лучшим безочковым 3D-устройством", который он когда-либо видел. Особенно впечатлила реалистичность объектов окружения, создающая желание дотронуться до них.





Джейкоб Роуч из Digital Trends также остался под впечатлением, отметив, что 3D-эффект "работал отлично". Однако оба эксперта указали на необходимость постоянного зрительного контакта с экраном для сохранения эффекта объемности.

Перспективы и ожидания

Выход Odyssey 3D на рынок запланирован до конца 2024 года. Хотя цена пока не объявлена, ожидается, что устройство вызовет значительный интерес среди геймеров и энтузиастов технологий.

Новый монитор Samsung может стать важным шагом в развитии игровой индустрии. Он предлагает глубокое погружение в виртуальные миры без дискомфорта, связанного с ношением дополнительных устройств. Это открывает новые возможности не только для игр, но и для работы с 3D-графикой, виртуальными презентациями и другими сферами, где важна объемная визуализация.

Odyssey 3D демонстрирует, что будущее игровых технологий не ограничивается лишь повышением разрешения и частоты обновления. Инновационные подходы к отображению контента способны радикально изменить опыт взаимодействия с цифровыми мирами, делая их более реалистичными и захватывающими.