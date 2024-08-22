Флагманская модель Arrow Lake наконец-то прошла тестирование, и результаты, по сравнению с предшественником Raptor Lake, выглядят многообещающе.

В настоящее время компания Intel активно готовится к презентации нового поколения настольных процессоров под кодовым названием Arrow Lake. Ожидаемый дебют этой инновационной линейки намечен на октябрь текущего года, но уже сейчас начали появляться первые результаты бенчмарков, которые заставили экспертов и энтузиастов затаить дыхание.

Флагманская модель Core Ultra 285K стала главным героем грядущих перемен. Несмотря на отсутствие технологии многопоточности (Hyper-Threading), что привело к снижению общего числа потоков с 32 до 24 по сравнению с предшественником Core i9-14900K, новый процессор демонстрирует впечатляющие результаты. В популярном бенчмарке Geekbench новый процессор Core Ultra 285K не только превзошел своего предшественника, но и оставил позади новейший AMD Ryzen 9 9950X, показав прирост производительности на 9% как в одноядерном, так и в многоядерном режимах.

Ранний образец флагмана Arrow Lake демонстрирует 9% прирост одноядерной и многоядерной производительности по сравнению с предшественником. Источник: Geekbench

Важно отметить, что максимальная частота Core Ultra 285K составляет 5,7 ГГц, что немного уступает 6 ГГц у Core i9-14900K. Однако это может свидетельствовать о новом подходе Intel к балансу между производительностью и энергоэффективностью. Технологический гигант долгое время подвергался критики за высокое энергопотребление процессоров и требовательность к системам охлаждения, и похоже в этот раз он всерьез взялся за решение этой проблемы. По неофициальным данным, процессоры Arrow Lake будут потреблять на 100 Вт меньше, чем их предшественники из линейки Raptor Lake, сохраняя при этом высокую производительность.

Тесты проводились на материнской плате Asus Z890-A с использованием 64 ГБ оперативной памяти DDR5-6400. Несмотря на то, что полные характеристики новых материнских плат пока неизвестны, ожидается, что они будут представлены одновременно с процессорами Arrow Lake 10 октября.

Следует подчеркнуть, что не все модели новой линейки показывают однозначно положительные результаты. Ранее опубликованные данные процессора Core Ultra 7 265KF, относящемуся к верхнему среднему сегменту, продемонстрировали лишь незначительное улучшение в одноядерной производительности и даже снижение показателей в многоядерных тестах по сравнению с Core i7-14700K. Однако эксперты склонны списывать это на ранние версии процессоров, которые еще будут дорабатываться до официального релиза.

Таким образом, Intel Arrow Lake обещает стать значительным шагом вперед в эволюции процессоров. Сочетание высокой производительности с улучшенной энергоэффективностью может изменить расстановку сил на рынке и задать новые стандарты для всей индустрии. Остается дождаться официального анонса и независимых тестов, чтобы увидеть, насколько оправданы возлагаемые на новое поколение процессоров надежды.