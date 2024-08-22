Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Intel Core Ultra 285K превзошел i9-14900K и Ryzen 9 9950X в Geekbench, работая на частоте 5,7 ГГц
Флагманская модель Arrow Lake наконец-то прошла тестирование, и результаты, по сравнению с предшественником Raptor Lake, выглядят многообещающе.

В настоящее время компания Intel активно готовится к презентации нового поколения настольных процессоров под кодовым названием Arrow Lake. Ожидаемый дебют этой инновационной линейки намечен на октябрь текущего года, но уже сейчас начали появляться первые результаты бенчмарков, которые заставили экспертов и энтузиастов затаить дыхание.

Флагманская модель Core Ultra 285K стала главным героем грядущих перемен. Несмотря на отсутствие технологии многопоточности (Hyper-Threading), что привело к снижению общего числа потоков с 32 до 24 по сравнению с предшественником Core i9-14900K, новый процессор демонстрирует впечатляющие результаты. В популярном бенчмарке Geekbench новый процессор Core Ultra 285K не только превзошел своего предшественника, но и оставил позади новейший AMD Ryzen 9 9950X, показав прирост производительности на 9% как в одноядерном, так и в многоядерном режимах.

Ранний образец флагмана Arrow Lake демонстрирует 9% прирост одноядерной и многоядерной производительности по сравнению с предшественником. Источник: Geekbench

Важно отметить, что максимальная частота Core Ultra 285K составляет 5,7 ГГц, что немного уступает 6 ГГц у Core i9-14900K. Однако это может свидетельствовать о новом подходе Intel к балансу между производительностью и энергоэффективностью. Технологический гигант долгое время подвергался критики за высокое энергопотребление процессоров и требовательность к системам охлаждения, и похоже в этот раз он всерьез взялся за решение этой проблемы. По неофициальным данным, процессоры Arrow Lake будут потреблять на 100 Вт меньше, чем их предшественники из линейки Raptor Lake, сохраняя при этом высокую производительность.

Тесты проводились на материнской плате Asus Z890-A с использованием 64 ГБ оперативной памяти DDR5-6400. Несмотря на то, что полные характеристики новых материнских плат пока неизвестны, ожидается, что они будут представлены одновременно с процессорами Arrow Lake 10 октября.

Следует подчеркнуть, что не все модели новой линейки показывают однозначно положительные результаты. Ранее опубликованные данные процессора Core Ultra 7 265KF, относящемуся к верхнему среднему сегменту, продемонстрировали лишь незначительное улучшение в одноядерной производительности и даже снижение показателей в многоядерных тестах по сравнению с Core i7-14700K. Однако эксперты склонны списывать это на ранние версии процессоров, которые еще будут дорабатываться до официального релиза.

Таким образом, Intel Arrow Lake обещает стать значительным шагом вперед в эволюции процессоров. Сочетание высокой производительности с улучшенной энергоэффективностью может изменить расстановку сил на рынке и задать новые стандарты для всей индустрии. Остается дождаться официального анонса и независимых тестов, чтобы увидеть, насколько оправданы возлагаемые на новое поколение процессоров надежды.

#intel #geekbench #arrow lake #intel core ultra 285k
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Процессоры Intel Xeon 7-го поколения будут использовать сокет LGA-9324
ТОП-3 процессора стоимостью от 30 до 50 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Galaxy Z Fold 6 Slim может стать первым складным смартфоном Samsung с рамкой из титана
+
COMAC ARJ21 успешно приземлился в аэропорту Соронг на узкой полосе 1600x30 метров
+
Танкисты РФ оснастили Т-80 гигантским защитным "мангалом" с вентиляцией и походной кроватью
2
OnePlus 12 получил крупное обновление безопасности Android объемом 1,25 ГБ
+
Исследования Полярной звезды раскрывают тайны ее поверхности и близкого компаньона
1
В России идет строительство новой автодороги до границы с Китаем
1
Huawei Watch D2 с манжетой для измерения артериального давления выйдет в конце сентября
+
В сети появились новые изображения Samsung Galaxy S25 Ultra
+
Core Ultra 9 285K легко обошёл Ryzen 9 9950X в Geekbench 6, но AMD готовит Intel неприятный сюрприз
3
Магистральный тягач Урал LNG получит российский двигатель ЯМЗ-537 на сжиженном газе
+
Производительность RX 8800 XT с трассировкой лучей будет на уровне RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080
4
Итальянские исследователи разработали человекоподобного робота с реактивными двигателями
1
Nvidia и MediaTek объединили усилия, чтобы устранить главный недостаток технологии G-Sync
+
Китайский док-амфибия Type 071 оснащен новой лазерной системой
+
Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС
+
Установить Windows 11 на ПК с неподдерживаемыми процессорами станет заметно сложнее
1
Atari представила новую ретро-консоль 7800+: возвращение к истокам в современном формате
1
Asus якобы случайно опубликовала сведения о линейке процессоров Ryzen 9000X3D
+
Британские ученые разрабатывают экологичную альтернативу пластику
+
Инсайдеры назвали 37 смартфонов Xiaomi, которые получат новую HyperOS 2 на базе Android 15
+

Популярные статьи

Немного рассуждений о теории охлаждения ПК
14
10 процессоров долгожителей всех времен — с ними игровому ПК не требовался апгрейд много лет
86
Тестирование системного блока, купленного по цене блока питания
19
Как узнать, что ваш роутер взломан, и можно ли получить реальный срок за использование чужого Wi-Fi
12
Открытие Gamescom 2024 как показатель деградации игровой индустрии
6
ТОП-8 лучших игровых Android-смартфонов до 16 000 рублей на конец лета 2024
1
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
12
ТОП-7 процессоров стоимостью от 15 до 30 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
16
Собираем ультрабюджетный ПК за 22000 рублей, способный запустить все современные игры с высоким FPS
38
Актуальные подборки видеокарта + процессор для апгрейда игрового ПК под разрешение 1080р и 2К
18

Сейчас обсуждают

Руслан Кондратьев
17:19
А как быть с пидежом, что AMD больше не будет выпускать топовые линейки?
Производительность RX 8800 XT с трассировкой лучей будет на уровне RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080
Dimkovski
17:18
Играл в 1-2 части Симс, когда это был прорыв в игровой индустрии. Сейчас сложно представить такие игры, какие выходили в конце нулевых и первой половине 2000-х. Всё на один раз, а большинство слетает ...
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 2
Сергей Анатолич
17:18
"Цены на отечественные авто завышены из-за отсутствия выработанной стратегии развития". Чо!? Словоплёты. Скажите просто, барыжим.
Президент РОАД: цены на отечественные авто завышены из-за отсутствия выработанной стратегии развития
Сергей Анатолич
17:15
Нет, ну мне нравится это выражение: "Для проецирования силы". Говоря ро русски, потемкинские деревни на границе с Россией они ставить хотят.
Iltalehti: В Финляндии создадут бронетанковую бригаду НАТО для проецирования силы на границе с РФ
Евгений Черняев
17:13
Ну и пусть расплавится металлолом, и реакция на этом прекратится. Школа и Англия-то тут при чём?
Семнадцатилетний студент собрал термоядерный реактор для своей дипломной работы
Chimbal
17:12
"как он настраивает и использует" - Иными словами линуксы, как всегда, не для людей, а для красноглазиков полуночных, нужно постоянно что-то ковырять и настраивать... Впрочем, ничего нового.
Совершенствую новый способ распространения ПО для дистрибутива Chimbalix
Dark_Cloud
17:09
В смысле - "наш браузер не поддерживает html5 видео"? чзх наймите редактора, если самим мозгов не хватает свои тексты читать перед публикацией
Второй пациент с чипом Neuralink играет в Counter-Strike силой мысли
Колючка
17:04
Любая из этих игр преображается, если запустить её на АМД.
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 2
Chimbal
17:04
"В начале статьи написана глупость" - Глупость только у вас в голове.
Совершенствую новый способ распространения ПО для дистрибутива Chimbalix
Колючка
17:02
все процы -хлам
ТОП-3 процессора стоимостью от 30 до 50 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем