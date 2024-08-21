Однако, это будет нишевый продукт, и стоить он будет недешево.

Согласно свежей инсайдерской информации, дебют первого в мире складного смартфона с 3 экранами может произойти совсем скоро. Этот инновационный гаджет, как предполагается, будет выпущен китайской компанией Huawei и поступит в продажу раньше, чем устройства более традиционных линеек, таких как Mate 70. Однако новое устройство будет предназначено для узкого круга покупателей и, вероятно, будет иметь высокую цену.

Сообщается, что недавно генеральный директор Huawei, Юй Чэндун (он же Ричард Ю), принял участие в презентации одного из новых автомобилей на базе HarmonyOS. Во время мероприятия один из участников спросил его о том, когда можно будет приобрести первый смартфон с тройным складным экраном.

Ричард Ю, по словам очевидцев ответил, что это произойдет "в следующем месяце", что указывает на возможный выпуск устройства уже осенью 2024 года.

Этот уникальный смартфон может быть представлен одновременно с новыми умными часами Huawei, которые будут измерять артериальное давление, и привлечет к себе больше внимания, чем другие модели, такие как Mate 70.

По размерам новое устройство, вероятно, не будет таким компактным, как современные складные смартфоны, однако, оно оставит впечатление довольно тонкого смартфона для первого поколения складывающихся в 3 изгиба гаджетов, несмотря на наличие крупного блока камер, характерного для серии Mate.

Есть вероятность, что новинка станет преемником модели Xs 2, но с увеличенным экраном, возможно, около 10 дюймов, и новыми возможностями складывания.

Однако цена на такое устройство, скорее всего, будет довольно высокой. По последним данным, стартовая стоимость составит не менее 20 тысяч юаней (примерно 2800 долларов), что может превысить цену таких устройств, как ThinkPad P16s G2 от Intel с OLED-дисплеем, доступных на Amazon.