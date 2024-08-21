Последние исследования одной из отраслевых аналитических компаний показывают, что этот рынок будет продолжать стремительно расти вплоть до 2029 года.

Согласно прогнозу исследовательского агентства Omdia, в ближайшее время ожидается стремительный рост рынка ноутбуков с интегрированными функциями искусственного интеллекта, который начнется в 2025 году и продолжится до 2029 года.

Напомним вам, что летом 2023 года компания Microsoft представила первые ноутбуки на базе процессоров Arm, оснащенные уникальными ИИ-возможностями. Эти устройства стали первыми представителями нового поколения ИИ-ноутбуков. Однако в ближайшие месяцы на рынок выйдут также ноутбуки от AMD и Intel, которые будут оснащены новыми мобильными процессорами с нейронными ускорителями NPU, что существенно ускорит развитие этой новой категории.

Основной вопрос, который интересует многих экспертов, заключается в том, насколько эти ИИ-ноутбуки окажутся востребованными среди потребителей. Согласно прогнозам аналитиков из Omdia, интерес к этим устройствам будет не просто значительным, а приведет к массовым покупкам. В отчете, представленном на сайте Wccftech, говорится, что в 2025 году рынок ИИ-ноутбуков покажет ошеломляющий рост — на 533,5%, поскольку перспективная технология начнет набирать популярность.

Процессоры AMD Ryzen AI оснащены аппаратным обеспечением искусственного интеллекта второго поколения, которое предлагает наибольшее количество TOPS среди всех NPU, представленных на рынке в настоящее время.

Стоит отметить, что такой резкий рост ожидается из-за небольшого объема продаж в 2024 году — всего 1 миллион устройств. Однако уже в 2025 году количество проданных ИИ-ноутбуков может вырасти до 39,4 миллиона. В дальнейшем, по прогнозам, рост продолжится, хотя и не с такой же скоростью, как в 2025 году.

В отчете также подчеркивается интересное соперничество между процессорами x86 и Arm в этом сегменте рынка. В то время как первые ИИ-ноутбуки были выпущены на процессорах Arm от Qualcomm, позже на рынок войдут решения от Intel и AMD, использующие процессоры x86. По прогнозам, устройства на базе x86 значительно превзойдут своих конкурентов. В 2025 году ожидается, что ноутбуки на x86 будут продаваться в объеме 34,2 миллиона единиц, в то время как устройства на базе Arm достигнут лишь 5,2 миллиона. Этот тренд сохранится и в последующие годы: к 2029 году ожидается продажа 121 миллиона ноутбуков с процессорами x86 по сравнению с 58,8 миллионами устройств на базе Arm.

Таким образом, несмотря на скромное начало, рынок ИИ-ноутбуков обещает стать одной из наиболее быстрорастущих категорий технологий в ближайшие годы, привлекая значительное внимание как производителей, так и потребителей.