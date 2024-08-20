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Fantoci
Microsoft добавила новые параметры энергопотребления в Windows 11
Теперь пользователям Windows 11 стало проще выбирать оптимальный режим энергосбережения для работы их персонального компьютера как при подключении к сети, так и при использовании батареи.

Компания Microsoft продолжает совершенствовать свою операционную систему Windows 11, делая её более удобной и функциональной для пользователей. Недавно компания представила новую сборку 27686 на канале Canary, предназначенном для ранних тестировщиков системы. Данное обновление привносит ряд значимых изменений, но особого внимания заслуживает усовершенствованные настройки энергопотребления.

Ключевое нововведение заключается в упрощении доступа к режимам питания. Теперь пользователи смогут легко настраивать энергопотребление своего устройства в зависимости от работы от сети или от батареи, не прибегая к сложным манипуляциям в Панели управления. Усовершенствованная функция теперь имеет более интуитивное меню "Настройки", что значительно улучшает пользовательский опыт.

В обновленном разделе "Настройки > Система > Питание и батарея" появились два новых выпадающих меню. Они позволяют быстро выбрать оптимальный режим энергопотребления для разных сценариев использования компьютера. Это нововведение особенно полезно для владельцев ноутбуков, которым важно балансировать между производительностью и временем автономной работы.

Долгожданное обновление не только упрощает управление энергопотреблением, но и является шагом к унификации интерфейса Windows 11. Ранее многие настройки были "разбросаны" между современным меню "Настройки" и устаревшей Панелью управления, что создавало в большинстве случаев путаницу. Перенос функций управления питанием в единый раздел - это часть более масштабной стратегии Microsoft по созданию целостного и интуитивно понятного пользовательского интерфейса.

Помимо улучшений в сфере энергопотребления, сборка 27686 принесла и другие важные обновления. Среди них - увеличение лимита форматирования дисков FAT32 до 2 ТБ и обновление песочницы Windows Sandbox. Эти изменения направлены на расширение функциональности системы и улучшение её совместимости с современным оборудованием.

Важно отметить, что новые функции пока доступны только участникам программы Windows Insider в канале Canary. Этот канал предназначен для тестирования самых ранних и экспериментальных версий системы. Обычным пользователям придется подождать, пока эти улучшения пройдут тщательное тестирование и будут включены в стабильную версию Windows 11.

Разработчики отметили, что обновление настроек энергопотребления - это не просто косметическое изменение. Оно отражает стремление Microsoft сделать Windows 11 более гибкой и удобной для пользователей с различными потребностями. Будь то работа в офисе с подключенным питанием или использование ноутбука в дороге, новые настройки позволят легко адаптировать систему под конкретные условия.

В целом, это обновление является частью последовательной стратегии Microsoft по совершенствованию Windows 11. Компания продолжает прислушиваться к отзывам пользователей и улучшать как функциональность, так и удобство использования своей операционной системы. Остается надеяться, что эти положительные изменения вскоре станут доступны широкому кругу пользователей, делая работу с Windows 11 еще более приятной и эффективной.

#microsoft #windows 11 #windows sandbox
Источник: blogs.windows.com
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