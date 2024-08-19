Майнер, вероятно, рассчитывал свалить свои огромные расходы на электричество на ничего не подозревающего домовладельца.

В Соединенных Штатах произошел необычный случай, связанный с использованием арендуемого жилья через онлайн-площадку Airbnb. Один из гостей оставил дом в идеальном состоянии, но одновременно накопил счет за электроэнергию на 1500 долларов, занимаясь майнингом криптовалюты на сумму $100,000. Данный инцидент заставил владелицу жилья пересмотреть правила сдачи своих объектов в аренду и ввести новое ограничение.

Хозяйка недвижимости поделилась своим опытом ведения бизнеса на Airbnb через социальные сети. На платформе TikTok она рассказала о странном инциденте, который случился с ней недавно. Она заявила, что гость, проживший в ее доме три недели, не оставил видимых следов своего пребывания, и ее оценка арендатору была бы на все пять звезд. Однако все изменилось, когда пришел счет за электричество. Как выяснилось, этот гость не только установил на территории зарядное устройство для Tesla, но и использовал дом для майнинга криптовалюты.

Будучи опытным арендодателем с высоким рейтингом на Airbnb, Эшли решила выяснить причины неожиданно высокого счета за электричество. Она проверила записи с внешних камер наблюдения, установленных на территории, и обнаружила, что гость привез с собой множество компьютерного оборудования — порядка 10 устройств. Позже гость откровенно признался в переписке, что благодаря майнингу заработал более $100,000 и был готов возместить затраты на электроэнергию, так как сумма в $1500 была для него незначительной по сравнению с полученной прибылью.

Многие майнеры используют квартиры, чтобы избежать больших счетов за электроэнергию.

Для справки, майнинг криптовалюты требует значительных энергетических ресурсов и дорогостоящего оборудования. Согласно данным Управления энергетической информации США, криптовалютные майнинговые фермы могут потреблять от 0.6% до 2.3% всей энергии, потребляемой в стране, что составляет от $7.8 до $30 миллиардов в год. Такие данные подчеркивают масштабы энергетических затрат, связанных с этой деятельностью.

Эшли считает, что гость выбрал аренду жилья именно из-за более низких затрат на электроэнергию по сравнению с возможными расходами на майнинг в другом месте. Несмотря на то, что установка зарядного устройства для электромобиля вызвала у нее недовольство, основную часть счета за электричество составила именно деятельность, связанная с майнингом. Этот случай стал для Эшли уроком и побудил ее добавить правило «никакого майнинга криптовалют» в условия аренды, что, вероятно, будет полезно и другим владельцам жилья на Airbnb.

Данный инцидент служит напоминанием о том, что современные технологии и новые виды деятельности, такие как майнинг криптовалют, могут приводить к непредсказуемым последствиям для арендодателей, и требует от них большей осмотрительности при сдаче жилья в аренду.