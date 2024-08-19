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Fantoci
Новая технология SuperSonic Charge позволяет полностью зарядить смартфон менее чем за 5 минут
С максимальной мощностью зарядки 320 Вт она оставила всех конкурентов далеко позади.

В эпоху, когда мобильные устройства стали неотъемлемой частью нашей жизни, проблема быстрой разрядки аккумулятора остается актуальной. В связи с этим китайская компания Realme предлагает инновационное решение, способное изменить наше представление о зарядке смартфонов.

Новая технология SuperSonic Charge, разработанная компанией Realme, позволяет полностью зарядить аккумулятор за рекордные 4,5 минуты. Это достижение стало возможным благодаря использованию мощности в 320 Вт, что значительно превосходит существующие стандарты быстрой зарядки.

Ключевые особенности SuperSonic Charge:

  1. Инновационная конструкция аккумулятора: четыре тонких ячейки, способные одновременно принимать заряд, обеспечивают на 10% большую емкость при тех же габаритах.
  2. Усовершенствованный адаптер питания Power Cannon поддерживает множество стандартов зарядки, включая USB Power Delivery и SuperVOOC.
  3. Универсальность: Power Cannon может заряжать не только смартфоны, но и ноутбуки, предлагая мощность до 65 Вт для устройств с USB-PD.

Однако, несмотря на впечатляющие характеристики, технология SuperSonic Charge пока находится на стадии прототипа. Более того, её внедрение за пределами Китая может столкнуться с техническими ограничениями из-за различий в стандартах электросетей.


Всем хорошо известно, что не все производители электроники уделяют должное внимание скорости зарядки. Например, флагманские модели от Samsung и Google все еще используют относительно медленные зарядные устройства, что заставляет пользователей планировать время зарядки заранее.

В настоящее время китайская компания Realme активно расширяет свое присутствие в России и Европе. Это может означать, что в будущем технология SuperSonic Charge станет доступна и для российских потребителей, возможно, с некоторыми модификациями для соответствия местным стандартам.

Появление SuperSonic Charge знаменует новую эру в развитии мобильных технологий. Возможность полностью зарядить смартфон за время, сопоставимое с приготовлением чашки кофе, не только упростит жизнь пользователей, но и может стимулировать развитие новых сценариев использования мобильных устройств.

Однако остаются вопросы о влиянии столь быстрой зарядки на долговечность аккумуляторов и общую безопасность устройств. Эти аспекты, несомненно, будут тщательно изучены перед массовым внедрением технологии.

В заключение, SuperSonic Charge от Realme демонстрирует, что границы возможного в мире мобильных технологий постоянно расширяются. Остается надеяться, что эта инновация вскоре станет доступной для широкого круга пользователей, ознаменовав новый этап в эволюции смартфонов.

#realme #быстрая зарядка #supersonic charge
Источник: realme.com
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