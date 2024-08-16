В апреле прошлого года космический аппарат НАСА зафиксировал необычную динамику солнечного ветра. Между Землей и Солнцем образовался временный "коридор", по которому солнечные частицы двигались не только по стандартной гелиоцентрической траектории, но и возвращались обратно, что противоречило традиционным представлениям о взаимодействии солнечного ветра с магнитосферой Земли.
В этом году апрельская солнечная буря преподнесла ученым также неожиданный сюрприз. Помимо традиционных полярных сияний, вызванных cоприкосновением солнечного ветра с магнитным полем Земли, исследователи зафиксировали аномально яркие и разнообразные световые эффекты. Это свидетельствовало о том, что процессы, происходящие в верхних слоях атмосферы во время солнечных бурь, гораздо сложнее, чем считалось ранее.
Анализ данных, собранных космическим аппаратом NASA "Magnetospheric Multiscale", выявил удивительную временную аномалию в солнечном ветре. Между нашей планетой и Солнцем на краткий промежуток времени возник своеобразный "двусторонний мост", по которому солнечная плазма двигалась в обоих направлениях. Причиной этого необычного явления стал корональный выброс массы, облако раскаленной плазмы, движущееся медленнее, чем альфвеновские волны.
Стандартная модель взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли была нарушена 24 апреля. Корональный выброс массы, двигавшийся медленнее альфвеновских волн, привел к тому, что ударная волна перед магнитосферой Земли на время исчезла. Это позволило заряженным частицам солнечного ветра изменить свою траекторию и двигаться обратно к Солнцу в течение примерно двух часов.
Ученые NASA выдвинули гипотезу, согласно которой при наличии инновационных инструментов наблюдения можно было бы зафиксировать на Солнце явления, аналогичные земным полярным сияниям, которые свидетельствовали бы о наличии схожих физических процессов в обоих небесных телах.