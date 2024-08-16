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Fantoci
НАСА подтвердило существование «двустороннего моста» между Землей и Солнцем
В апреле прошлого года между Землей и Солнцем открылся своеобразный «двусторонний мост», который позволил Земле выбрасывать частицы обратно к Солнцу.

В апреле прошлого года космический аппарат НАСА зафиксировал необычную динамику солнечного ветра. Между Землей и Солнцем образовался временный "коридор", по которому солнечные частицы двигались не только по стандартной гелиоцентрической траектории, но и возвращались обратно, что противоречило традиционным представлениям о взаимодействии солнечного ветра с магнитосферой Земли.

В этом году апрельская солнечная буря преподнесла ученым также неожиданный сюрприз. Помимо традиционных полярных сияний, вызванных cоприкосновением солнечного ветра с магнитным полем Земли, исследователи зафиксировали аномально яркие и разнообразные световые эффекты. Это свидетельствовало о том, что процессы, происходящие в верхних слоях атмосферы во время солнечных бурь, гораздо сложнее, чем считалось ранее.

Анализ данных, собранных космическим аппаратом NASA "Magnetospheric Multiscale", выявил удивительную временную аномалию в солнечном ветре. Между нашей планетой и Солнцем на краткий промежуток времени возник своеобразный "двусторонний мост", по которому солнечная плазма двигалась в обоих направлениях. Причиной этого необычного явления стал корональный выброс массы, облако раскаленной плазмы, движущееся медленнее, чем альфвеновские волны.

Художественная иллюстрация явления, похожего на полярное сияние на солнце.

Стандартная модель взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли была нарушена 24 апреля. Корональный выброс массы, двигавшийся медленнее альфвеновских волн, привел к тому, что ударная волна перед магнитосферой Земли на время исчезла. Это позволило заряженным частицам солнечного ветра изменить свою траекторию и двигаться обратно к Солнцу в течение примерно двух часов.

Ученые NASA выдвинули гипотезу, согласно которой при наличии инновационных инструментов наблюдения можно было бы зафиксировать на Солнце явления, аналогичные земным полярным сияниям, которые свидетельствовали бы о наличии схожих физических процессов в обоих небесных телах.

#nasa #наса #земля #солнце
Источник: space.com
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