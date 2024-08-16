Dell Silent Keyboard and Mouse (KM555) полностью оправдывает своё название: его клавиши и клики практически не издают звуков.

Обычно, когда мы говорим о клавиатурах и мышах, то представляем себе яркие светодиодные подсветки, агрессивный дизайн и молниеносные отклики, идеально подходящие для киберспортивных арен. Но Dell KM555 предлагает совершенно иной подход: элегантность, комфорт и, главное, тишину, делая его идеальным компаньоном для тех, кто ценит спокойную и продуктивную работу в офисе.

Новый бесшумный комплект также выделяется среди конкурентов своей беспроводной конструкцией с поддержкой двух типов подключения: Bluetooth и радиосвязи на частоте 2,4 ГГц. Это позволяет беспроводным устройствам автоматически переключаться между способами соединения для обеспечения стабильной и удобной работы. Преимуществом также является длительное время работы от батарей — до 36 месяцев, что делает устройство очень практичным в использовании.

С экологической точки зрения, Dell Silent Keyboard and Mouse (KM555) также заслуживает внимания: до 64% его компонентов изготовлено из переработанных материалов, что подчеркивает приверженность компании принципам устойчивого развития. Клавиатура, ориентированная на продуктивность, имеет компактный 75%-ный формат, сохраняя при этом полноразмерные стрелочные клавиши и предлагая дополнительные программируемые кнопки, включая новую клавишу "Copilot", предназначенную для быстрого доступа к полезным функциям.

Новая бесшумная мышь из этого комплекта также доступна отдельно под названием Dell Silent Mouse (MS355). Она оснащена программируемым колесом прокрутки и имеет симметричный дизайн, удобный как для правшей, так и для левшей. Кроме того, она поддерживает регулировку чувствительности до 4020 DPI, что позволяет настроить её под любые задачи.

Комплект Dell Silent Keyboard and Mouse (KM555) уже поступил в продажу и может стать отличным выбором для тех, кто ценит тишину и комфорт на рабочем месте.