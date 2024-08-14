Новинка пополнила линейку умных часов компании спустя примерно полгода после выпуска Moto Watch 40.

Компания Motorola пополнила свою линейку смарт-часов моделью Moto Watch 120. Новинка предлагает пользователям привлекательный дизайн, широкий спектр инновационных функций для мониторинга за состоянием здоровья и спортивных режимов, а также длительное время автономной работы.

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Ключевые особенности новых умных часов:

Яркий дисплей и элегантный дизайн. Устройство оснащено круглым AMOLED-дисплеем диаметром 1,43 дюйма, который обеспечивает четкую картинку даже при ярком солнечном свете. Корпус из металлического сплава придает устройству премиальный вид и делает его прочным.

Комплексное отслеживание здоровья. Модель Watch 120 оснащена датчиками для измерения сердечного ритма, уровня кислорода в крови и отслеживания сна. Часы также способны определять уровень стресса и предлагать упражнения для расслабления.

Спортивные функции. Более 100 спортивных режимов позволяют отслеживать различные виды активности, от бега и плавания до йоги и фитнеса. Встроенный GPS поможет точно определить расстояние и темп тренировки.

Умные уведомления. Получайте уведомления о звонках, сообщениях и событиях прямо на часы. Вы также можете управлять музыкой и искать потерянный телефон с помощью часов.

Длительная автономная работа. Смарт-часы оборудованы аккумулятором на 300 мАч, который поддерживает функцию быстрой зарядки и обеспечивает десять дней бесперебойной работы. Функция быстрой зарядки позволит быстро восстановить заряд батареи.

Водонепроницаемость. Корпус часов имеет степень защиты IP68, что позволяет носить их во время плавания и других водных процедур.

Технические характеристики:

Дисплей: 1.43 дюйма, AMOLED

Корпус: металлический сплав (цинк)

Водонепроницаемость: IP68

Батарея: 300 мАч

Совместимость: Android и iOS

Новые смарт-часы уже доступны для покупки на официальном сайте Motorola и на Amazon по цене 130 долларов США. Moto Watch 120 – универсальные смарт-часы, которые подойдут как для повседневного использования, так и для занятий спортом. Стильный дизайн, широкий функционал и доступная цена делают эту модель привлекательной для широкого круга пользователей.