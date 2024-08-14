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Астрономы обнаружили "звезду-зомби", которая является остатком сверхновой, вспыхнувшей 800 лет назад
Совместная работа ученых со всего мира позволила выявить принадлежность белого карлика, который мы наблюдаем сегодня, со звездным взрывом XII века.

Астрономы совершили удивительное открытие, которое позволило связать воедино древние наблюдения и современные технологии. Они раскрыли тайну необычной сверхновой, вспыхнувшей на ночном небе почти 850 лет назад, и обнаружили, что она оставила после себя уникальный космический объект – так называемую "звезду-зомби".

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В 1181 году небо озарила яркая вспышка, которую зафиксировали китайские и японские астрономы. Это необычное явление, названное ими "гостевой звездой", сияло около полугода, прежде чем исчезнуть из виду. Современные астрономы идентифицировали это событие как вспышку сверхновой SN 1181, которая является одной из очень редких звездных взрывов, задокументированных до изобретения телескопа.

Международная команда ученых провела масштабное исследование, объединив исторические записи с данными последних наблюдений. Они установили, что SN 1181 взорвалась в созвездии Кассиопеи, примерно в 7000 световых лет от Земли. Однако самое интригующее открытие было впереди.

Обычно сверхновые типа Ia, к которым относится SN 1181, приводят к полному уничтожению породившей их звезды. Но в этом случае произошло нечто неожиданное: взрыв не смог полностью разрушить белый карлик, породивший сверхновую. Вместо этого в центре образовавшейся туманности осталось вращаться то, что астрономы назвали "звездой-зомби" – остаток звездного ядра, лишенный ядерного топлива, но продолжающий существовать до нашего времени.

Это открытие позволило отнести SN 1181 к редкому подтипу сверхновых – Iax. Ученые предполагают, что такие взрывы возникают при слиянии двух белых карликов, что объясняет необычный состав "звезды-зомби", в которой практически отсутствуют водород и гелий – элементы, обычно распространенные во Вселенной.

«Звезда-зомби» в центре туманности SN 1181. Изображение телескопа XMM-Newton Европейского космического агентства и рентгеновской обсерватории Чандра NASA.

Японские исследователи под руководством Такатоси Ко из Токийского университета провели компьютерное моделирование эволюции остатка сверхновой. Их работа выявила две необычные области в туманности. Первая образовалась при начальном выбросе материи во время взрыва. Вторая, расположенная ближе к центру, указывает на неожиданное явление: "звезда-зомби" каким-то образом вновь активизировалась, несмотря на общее снижение яркости за последнее столетие.

Такатоси Ко предполагает, что это повторное "возгорание" может быть связано с недостаточно сильным первоначальным взрывом. Звездный материал не смог покинуть окрестности белого карлика и со временем вернулся обратно под действием гравитации, вызвав новую вспышку активности.

Данное открытие ставит перед астрономами новые вопросы о жизненном цикле звезд и механизмах звездных взрывов. Для дальнейшего изучения феномена ученые планируют использовать передовые инструменты: 8,2-метровый телескоп Subaru на Гавайях и комплекс радиоантенн Very Large Array в Нью-Мексико.

Тщательное изучение SN 1181 демонстрирует, как современная наука может раскрывать тайны космических событий, произошедших сотни лет назад. Оно не только проливает свет на необычные процессы звездной эволюции, но и показывает важность междисциплинарного подхода, объединяющего историческую астрономию с передовыми технологиями наблюдений и компьютерного моделирования.

Феномен "звезды-зомби" напоминает нам, что космос продолжает удивлять ученых, предлагая новые загадки и вызовы. Каждое такое открытие приближает нас к более глубокому пониманию процессов, формирующих Вселенную, и демонстрирует бесконечное разнообразие космических явлений.

#космос #вселенная #сверхновая #белый карлик #звезда-зомби
Источник: edition.cnn.com
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