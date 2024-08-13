Новая модель будет оснащена памятью GDDR6 вместо более быстрой GDDR6X, что позволит продавать её по более низкой цене.

В ближайшее время на рынке появится более доступная версия популярной видеокарты GeForce RTX 4070 от Nvidia. Главное отличие новинки – использование более медленной памяти GDDR6 вместо передовой GDDR6X. Данное решение позволит снизить стоимость видеокарты и сделать ее еще более привлекательной для широкого круга пользователей.

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Что изменилось?

Память. Новая модель будет оснащена 12 ГБ видеопамяти GDDR6 с пропускной способностью 480 ГБ/с. Это немного меньше, чем у флагманской GDDR6X, но вряд ли окажет заметное влияние на производительность в современных играх.

Цена. Благодаря использованию более доступной памяти, ожидается, что новая GeForce RTX 4070 будет стоить несколько дешевле текущей версии. Это позволит сократить разрыв в цене между ней и более доступной GeForce RTX 4060 Ti.

Производительность. Несмотря на изменение типа памяти, производительность видеокарты в целом останется на высоком уровне. Она по-прежнему будет способна обеспечить плавный игровой процесс в разрешении 2K и 4K с максимальными настройками графики.

Дизайн. Внешний вид видеокарты может незначительно отличаться в зависимости от производителя, но в целом он будет соответствовать дизайну существующих моделей GeForce RTX 40 серии.

С появлением новой версии GeForce RTX 4070, у геймеров появится еще больше выбора. Теперь они смогут подобрать видеокарту, оптимально соответствующую их потребностям и бюджету. Более доступная цена сделает эту модель еще более привлекательной для тех, кто хочет обновить свой компьютер или собрать новый игровой ПК.

По предварительным данным, новая GeForce RTX 4070 появится на полках магазинов уже в конце августа. Точная дата начала продаж будет объявлена позже.

В заключение можно сказать, что Nvidia продолжает расширять линейку видеокарт GeForce RTX 40 серии, предлагая геймерам все больше возможностей для выбора. Новая версия GeForce RTX 4070 с памятью GDDR6 станет отличным вариантом для тех, кто ищет баланс между производительностью и ценой.