Наибольшие успехи наблюдаются в сфере центров обработки данных, где компания зарабатывает большие деньги.

Несмотря на то, что Intel долгое время считалась непоколебимым лидером на рынке процессоров, ситуация постепенно начала меняться. Компания AMD, некогда находившаяся в тени своего конкурента, уверенно наращивает свое присутствие в различных сегментах технологического рынка.

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Согласно последнему отчету аналитической компании Mercury Research, AMD демонстрирует впечатляющий рост, особенно в секторе центров обработки данных. За прошедший год компания увеличила свою долю на этом рынке на 5,6%, что эквивалентно ежеквартальному приросту примерно в 1%. Такой успех во многом обусловлен инновационной линейкой графических процессоров MI300, которая принесла AMD беспрецедентный рост выручки в 115% по сравнению с предыдущим годом.

Однако не стоит списывать со счетов Intel. Компания по-прежнему удерживает внушительные 75,9% рынка центров обработки данных. Важно отметить, что при схожих показателях выручки во втором квартале (около 3 миллиардов долларов у обеих компаний), Intel достигла этого результата, контролируя в три раза большую долю рынка. Это говорит о различных стратегиях компаний: в то время как Intel делает ставку на массовость, AMD фокусируется на высокомаржинальных продуктах, таких как ускорители искусственного интеллекта.

В сегменте персональных компьютеров AMD также показывает рост, хотя и более скромный. За год компания увеличила свою долю на рынке клиентского оборудования на 3,8%, доведя её до 21,1%. Особенно заметен прогресс в секторе ноутбуков, где AMD теперь контролирует 20,3% рынка, прибавив 3,8% за год.

AMD добилась больших успехов в центрах обработки данных благодаря семейству графических процессоров MI300, что привело к 115-процентному росту доходов с прошлого года.

Однако в сегменте настольных компьютеров AMD столкнулась с небольшими трудностями, уступив Intel 1% рынка во втором квартале. Несмотря на это, общая динамика за год остается положительной: прирост составил 3,6%.

AMD возлагает большие надежды на свои новые процессоры Ryzen AI 300, построенные на архитектуре Zen 5. Эти чипы, уже доступные в некоторых моделях ноутбуков, нацелены на быстрорастущий рынок ПК с поддержкой искусственного интеллекта. Ожидается, что они получат официальное признание от Microsoft как "ИИ-ПК", что может стать дополнительным стимулом для укрепления позиций AMD.

Подводя итоги, можно сказать, что рынок процессоров переживает период динамичных изменений. AMD, благодаря инновационным решениям и стратегическому фокусу на высокотехнологичных продуктах, постепенно сокращает отставание от Intel. Однако последняя, обладая значительными ресурсами и устоявшейся репутацией, продолжает удерживать лидирующие позиции.

Такая конкуренция, несомненно, выгодна потребителям, так как стимулирует обе компании к постоянному совершенствованию своих продуктов и снижению цен. В ближайшие годы мы, вероятно, станем свидетелями еще более ожесточенной борьбы за лидерство на рынке процессоров, особенно в свете растущего спроса на решения для искусственного интеллекта и обработки больших данных.