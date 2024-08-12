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Fantoci
Морских львов оснастили камерами для изучения морского дна и исчезающих видов
Океанологи обзавелись новыми бесплатными помощниками - морскими львами-операторами.

Кто бы мог подумать, что морские львы могут стать нашими подводными операторами? Ученые сделали неожиданное открытие, используя этих любопытных животных для исследования глубин океана. Прикрепив к их спинам видеокамеры, ученые получили уникальные кадры морского дна, недоступные для обычного оборудования.

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Австралийские морские львы, находящиеся под угрозой исчезновения, стали ключевыми участниками научного эксперимента. Популяция этих животных, обитающих исключительно у берегов Австралии, сократилась на 60% за последние 40 лет. Основные причины - загрязнение океана и разрушение среды обитания рыболовством. В настоящее время осталось всего 10-12 тысяч особей, преимущественно в водах Южной и Западной Австралии.

Группа учёных из ведущих австралийских институтов разработала специальные устройства, включающие видеокамеры, GPS-трекеры и акселерометры. Эти приборы, закреплённые на спинах морских львов, позволяют получать бесценные данные о подводном мире.

В ходе эксперимента восемь самок морских львов из крупнейших колоний были оснащены этими устройствами. Животные свободно плавали от двух до десяти дней, собирая уникальную информацию. Результаты превзошли ожидания: удалось детально изучить шесть различных типов морского дна на глубинах от 5 до 110 метров.

Благодаря трекерам морских львов ученые смогли нанести различные типы местообитаний на карту океана.

Преимущества такого метода исследований очевидны. В отличие от традиционных судовых экспедиций, которые требуют значительных ресурсов и зависят от погодных условий, использование морских львов позволяет быстро и эффективно изучать обширные участки океана. Более того, эти животные способны достигать глубин до 245 метров, недоступных для обычных дайверов и многих подводных аппаратов.

Этот инновационный подход открывает новую главу в морских исследованиях. Ранее подобные эксперименты с животными-операторами проводились лишь при поддержке крупных медиакомпаний, таких как National Geographic. Теперь же этот метод становится доступным для широкого научного сообщества.

Исследование не только расширяет наши знания об океане, но и играет crucial role в сохранении морских экосистем. Понимание среды обитания морских львов и других видов критически важно для разработки эффективных стратегий их защиты.

Таким образом, союз технологий и природы открывает новые возможности в океанографии. Морские львы, выступая в роли исследователей, помогают учёным раскрывать тайны подводного мира, одновременно внося вклад в собственное выживание и сохранение морской фауны в целом.

#исследование океана #морская экология #морские львы #подводные исследования
Источник: frontiersin.org
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