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Fantoci
Генеральный директор Huawei замечен в самолете с первым в мире тройным складным смартфоном
В центре внимания китайских СМИ оказался Ричард Ю после того, как его сфотографировали в самолете с новейшим смартфоном, который, по всей видимости, является первым в мире тройным складным устройством.

Председатель совета директоров Huawei, Ричард Ю (Richard Yu), был замечен на борту самолета с весьма необычным гаджетом, который, по всей видимости, является первым в мире смартфоном с тремя складными экранами и двойным шарниром. По всей видимости руководство китайской компании в настоящее время тестирует новые мобильные устройства, которые в ближайшем будущем станут первыми представителями следующего поколения складных смартфонов.

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Важно отметить, что идея тройных складных смартфонов не нова. Однако, если изначально мобильные устройства стремились к монолитному дизайну, то последние тенденции указывают на возврат к гибким экранам. Новое устройство Huawei выходит за рамки уже существующих решений, предлагая три складных экрана, что позволяет существенно увеличить рабочую площадь дисплея.

Согласно надежным источникам, новый смартфон оснащен 10-дюймовым экраном и обладает уникальной конструкцией с двумя шарнирами, позволяющей складывать устройство в различных положениях. При этом, гаджет немного толще традиционных смартфонов, что, вероятно, связано с необходимостью разместить дополнительные компоненты.

Одной из ключевых особенностей устройства является наличие единственного отверстия для фронтальной камеры, расположенного в левом верхнем углу экрана. Инновационный дизайн позволяет максимально увеличить полезную площадь дисплея и обеспечить более гармоничный внешний вид.

Ожидается, что устройство будет работать на базе мощного процессора серии Kirin 9, разработанного самой компанией Huawei. Китайский чип обеспечит высокую производительность, необходимую для управления сложным дисплеем.

Выход нового смартфона может состояться уже в ближайшие месяцы, опередив анонс флагманской модели Mate 70, запланированный на конец 2024 года. Такой шаг позволит Huawei укрепить свои позиции на рынке складных мобильных устройств.

Появление на рынке тройного складного смартфона откроет новые горизонты использования мобильных устройств. Пользователи получат возможность трансформировать свой гаджет из компактного телефона в полноценный планшет, что может значительно повысить продуктивность и удобство работы с контентом.

Однако остаются вопросы о практичности и надежности столь сложной конструкции. Сможет ли Huawei обеспечить достаточную прочность шарнирных механизмов и долговечность гибкого экрана? Ответы на эти вопросы мы узнаем только после официального анонса и первых пользовательских тестов.

#huawei #складной смартфон #ричард ю
Источник: gizmochina.com
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