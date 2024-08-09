На конференции Future of Memory and Storage 2024 компания SanDisk представила новейшие устройства с рекордной емкостью.

Технологическая компания SanDisk, известная своими инновациями в области хранения данных, на конференции FMS 2024 (Future of Memory and Storage) в Санта-Кларе, США, представила свои новейшие устройства с рекордной емкостью. В числе новинок — первая в мире SD-карта объемом 8 ТБ и внешний SSD накопитель на 16 ТБ. Эти продукты призваны удовлетворить потребности пользователей, работающих с огромными объемами данных, например, в видеосъемке или профессиональной фотографии.

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Новые накопители SanDisk установили самую высокую планку среди потребительских портативных устройств хранения данных. SD-карта объемом 8 ТБ и ее "младшая сестра" - карта microSDUC на 4 ТБ - предназначены для использования в широком спектре устройств, включая смартфоны, фотоаппараты, дроны и портативные игровые консоли. Эти карты памяти открывают новые возможности для профессионалов и энтузиастов, работающих с большими объемами данных в полевых условиях.

Внешний SSD объемом 16 ТБ, пока представленный как концепт-продукт, обещает стать новым стандартом в области портативных накопителей. Данный анонс особенно впечатляет, учитывая, что всего несколько месяцев назад компания выпустила модель Desk Drive емкостью 8 ТБ. Удвоение объема за столь короткий срок свидетельствует о стремительном развитии технологий в этой области.

Однако, несмотря на впечатляющие характеристики, эти устройства могут столкнуться с определенными трудностями. Во-первых, ожидается, что цены на новинки будут весьма высокими, что ограничит их доступность для массового потребителя. Во-вторых, существуют опасения относительно надежности устройств такой емкости, особенно учитывая негативные отзывы о предыдущей модели Desk Drive.

Пожалуй наиболее важным фактором новых разработок SanDisk является потенциальный переход от накопителей, требующих внешнего источника питания, к полностью автономным устройствам. Это может значительно повысить удобство использования высокоемких накопителей в различных сценариях.

Стоит отметить, что американская компания также работает над портативным накопителем с ещё большим объемом, который может стать частью популярной линейки Extreme. Это устройство может оказаться особенно востребованным среди профессионалов, работающих с большими объемами данных в условиях ограниченной мобильности.

Анонс SanDisk отражает общую тенденцию в индустрии к увеличению емкости носителей информации при одновременном уменьшении их физических размеров. Такая тенденция имеет важное значение не только для потребительского рынка, но и для развития технологий искусственного интеллекта и корпоративных решений по хранению данных.

В заключение важно отметить, что новые продукты SanDisk демонстрируют значительный прогресс в технологиях хранения данных. Несмотря на потенциальные проблемы с ценой и надежностью, эти устройства открывают новые горизонты для профессионалов и энтузиастов, работающих с большими объемами информации. Будущее хранения данных уже наступило, и SanDisk находится на переднем крае этой технологической революции.