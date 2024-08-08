Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Intel обещает значительное повышение эффективности Arrow Lake и безвредный патч для Raptor Lake
На недавнем мероприятии в Китае компания Intel поделилась важными новостями о своих будущих разработках.

Компания Intel анонсировала ряд позитивных изменений, которые, по ее заверениям, должны улучшить ситуацию с производительностью и энергоэффективностью ее процессоров.

реклама

Решение проблем с процессорами Raptor Lake. Одним из главных объявлений стало скорое обновление микрокода BIOS для процессоров 13-го и 14-го поколений, призванное устранить проблемы стабильности, которые беспокоили многих пользователей. Примечательно, что это обновление не приведет к снижению производительности в турбо-режиме, что является отличной новостью для энтузиастов разгона.

Прорыв в энергоэффективности. Еще одним важным анонсом стало существенное снижение энергопотребления процессоров следующего поколения — Arrow Lake. По данным Intel, новые процессоры будут потреблять на 100 Вт меньше энергии по сравнению с текущими моделями Raptor Lake. Это позволит не только снизить нагрузку на системы охлаждения, но и сократить энергозатраты в целом.

Повышение производительности. Intel также подтвердила, что процессоры Arrow Lake продемонстрируют значительный прирост производительности по сравнению с предшественниками. Точные цифры пока не разглашаются, но компания обещает, что пользователи заметят ощутимую разницу.

Графические процессоры Battlemage. Не обошли вниманием и графические процессоры. Intel подтвердила, что релиз новых видеокарт Battlemage на архитектуре Xe2 состоится в конце текущего года. Компания обещает значительное повышение производительности по сравнению с предыдущим поколением.

В целом, Intel попыталась успокоить своих пользователей и инвесторов, предоставив на мероприятии обнадёживающие новости о предстоящих обновлениях и новых продуктах. Однако компании предстоит ещё много работы, чтобы восстановить свою репутацию и конкурентоспособность на рынке.

#intel #raptor lake #arrow lake #battlemage
Источник: videocardz.com
1
Показать комментарии (1)
Процессоры Intel Arrow Lake-H для ноутбуков объединят ядра на трёх разных архитектурах
Intel проиграла битву за генеративный ИИ, отказавшись от OpenAI
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft выпустила обновление для Windows 10 и 11 с уведомлением о необходимости обновить ОС или ПК
20
Китай закончил строительство первого в мире маломасштабного модульного ядерного реактора
3
В России стартует производство ультрапремиальных шин для элитных автомобилей
+
Samsung представила батарею для электромобилей - 965 км хода, зарядка за 9 минут, срок службы 20 лет
+
Новая функция на смартфонах Xiaomi поможет обнаружить скрытые камеры
+
Представители компании «Ветер» заявили об активной работе над концепцией управления роем FPV-дронов
+
После краха фондового рынка Безос, Маск и Баффет потеряли миллиарды долларов
2
Военно-промышленный комплекс России предлагает модернизировать БМП-3
1
PS5 Pro будет в два раза мощнее базовой модели за счет масштабирования PSSR и аппаратных улучшений
4
Искусственный интеллект появится в смартфонах Samsung Galaxy A35 и Galaxy A55
1
Железнодорожники установили новый рекорд на одной из ключевых сортировочных станций России
+
AMD дарит две игры при покупке процессоров и видеокарт компании
2
"Искандер" накрыл скопление техники и пехоты ВСУ у границ Курской области
3
Apple прекратила производство и продажи внешних дисководов для чтения CD
+
Ryzen 7 9700X показал неудовлетворительные результаты в играх, проиграв даже Core i5-14600K
27
X(Twitter) подаёт в суд на ряд организаций и крупных компаний
+
Эксперты выяснили, о чем чаще всего спрашивают чат-ботов с искусственным интеллектом
+
Samsung планирует перенести свои функции искусственного интеллекта на Galaxy среднего класса
+
Star Wars Jedi: Survivor выйдет на PS4 и Xbox One в сентябре и получит патч на PC
1
Samsung Galaxy M55 первый из телефонов бренда, получивший августовское обновление Android
+

Популярные статьи

«Изделие 720» – чем опасна новая "треугольная" ракета ВС РФ и что о ней известно
5
Субъективный топ фильмов о глобальных катастрофах
10
Подсчитываем, сколько стоит самый популярный в мире игровой компьютер на основе статистики Steam
17
GeForce RTX 4060 Ti vs Radeon RX 7700 XT – почему вам стоить отказаться от покупки видеокарты NVIDIA
73
Сколько раз в год нужно переустанавливать операционную систему, и почему Windows 10 лучше Windows ХР
34
Core i5-2500K vs Core i5-14600K – насколько быстрее процессоры Intel стали в играх за 13 лет
31
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
10
Россия поставит С-400 Ирану – подробности взаимовыгодной сделки
1
Как купить смартфон и не попасться на удочку мошенникам – простые советы для новичков
6
Если ли смысл покупать Ryzen 7 9700Х для апгрейда, и почему AMD снова разочаровала экспертов
7

Сейчас обсуждают

World Trailer
20:18
"Решение проблем с процессорами Raptor Lake. Одним из главных объявлений стало скорое обновление микрокода BIOS для процессоров 13-го и 14-го поколений, призванное устранить проблемы стабильности, кот...
Intel обещает значительное повышение эффективности Arrow Lake и безвредный патч для Raptor Lake
Ник Хобо
20:07
Купят. У фанатиков ps память как у золотой рыбки. Для обычной пятерки обещали 4к@120. А тут на про версии частоту 60 называют. Если учесть трассировку, то снова будет 30 кадров и дикий апскейлинг.
Инсайдеры раскрыли подробности PlayStation 5 Pro, способной обеспечить 60 fps@4К в любых играх
Kutuz
20:05
Что то в Z-каналах сегодня поднялось нытье вселенских масштабов, а ведь "всё отбили, всех побили", если верить докладу самого Герасимова непосредственно Путину. Или они там фейки в своих телегах разго...
Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI
Дмитрий Петровский
19:58
паровые отсеки , тепловые трубки . как вы за..али .
Процессор Tensor G4 показал смешанные результаты на разных аппаратах Pixel 9
Iron FiL
19:57
Что за пиздуаш, изначально 3060 комплектовались 8гб, а как я понял, что габэну пофиг сколько у пользователей стоит памяти, вспоминаю историю с 1060, когда у неё так то 6гб, а у конкурента из стана ам...
Nvidia снимает с производства свою самую популярую видеокарту
Nvidia&Intel Hater
19:50
ты именно яркий пример засилья идиотов с фразой 3050 тащит все и 4 ядра хватает на все.И мыла .еще больше мыла
Подсчитываем, сколько стоит самый популярный в мире игровой компьютер на основе статистики Steam
Chihonya
19:42
Эт точно)))
Сколько раз в год нужно переустанавливать операционную систему, и почему Windows 10 лучше Windows ХР
Nvidia&Intel Hater
19:39
Вот и я для очистки сделал,по факту ничего не поменялось вовсе,но иначе думаешь ,а вдруг ?)
Сколько раз в год нужно переустанавливать операционную систему, и почему Windows 10 лучше Windows ХР
Nvidia&Intel Hater
19:35
потому что у большинства в блоклисте был
Если ли смысл покупать Ryzen 7 9700Х для апгрейда, и почему AMD снова разочаровала экспертов
Bearcub
19:30
Слетали на недельку в гости)))
Застрявшие на МКС астронавты могут вернуться на Землю лишь в феврале 2025 года на корабле SpaceX
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем