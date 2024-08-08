Согласно последним патентам, южнокорейский гигант работает над усовершенствованием технологии измерения артериального давления в своих умных часах.

В ближайшем будущем умные часы Samsung Galaxy Watch могут получить усовершенствованную технологию измерения артериального давления, если верить недавней патентной заявке компании в США. В настоящее время, такие модели как Galaxy Watch7 уже обладают функцией измерения давления, однако текущий метод сопряжен с определенными неудобствами, включая обязательную калибровку с использованием манжеты для измерения давления.

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Согласно информации из патентной заявки, Samsung активно работает над развитием и улучшением инструментов для измерения артериального давления в своих носимых устройствах. Последние модели умных часов компании предлагают неинвазивное измерение давления через приложение Samsung Blood Pressure, что позволяет пользователям отслеживать свои показатели без использования традиционных медицинских приборов.

В Galaxy Watch7 эта функция предоставляет данные о систолическом и диастолическом давлении, а также о частоте пульса, используя для этого фотоплетизмографический сенсор (PPG). Однако для точности измерений требуется калибровка с использованием стандартной манжеты, причем повторять процесс нужно каждые 28 дней. Важно подчеркнуть, что Samsung предупреждает: результаты таких измерений не следует использовать для самостоятельной диагностики; при любых сомнениях пользователям рекомендуется обратиться к врачу.

В новой патентной документации Samsung обращает внимание на недостаток текущей методики — систолическое и диастолическое давление могут изменяться с разной скоростью, что приводит к погрешностям. В качестве решения компания планирует внедрить технологию, которая будет использовать одновременно несколько биосигналов — таких как PPG, электрокардиография (ЭКГ), электромиография (ЭМГ) и баллистокардиография (БКГ) — для повышения точности измерений.

В интервью изданию Bloomberg, глава подразделения мобильного здоровья Samsung Хон Пак подтвердил, что компания разрабатывает новые технологии, которые, возможно, позволят отказаться от необходимости калибровки с использованием манжеты и обеспечат непрерывный мониторинг артериального давления. Это нововведение может значительно повысить удобство использования умных часов для отслеживания состояния здоровья и предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний.

Когда именно эти новые технологии станут доступными для пользователей, пока не ясно, но Samsung явно нацелена на то, чтобы предложить более точные и удобные инструменты для мониторинга здоровья.