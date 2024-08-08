Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) хочет выяснить, почему Cybertruck загорелся после столкновения с бетонным водоотводом.

В очередной раз электромобили Tesla оказались в заголовках новостей, но на этот раз по трагическим причинам. Поздно вечером 5 августа в Техасе произошла страшная авария с участием Tesla Cybertruck. Электропикап, известный своим футуристическим дизайном и мощностью, врезался в бетонное ограждение и полностью сгорел. Водитель погиб на месте происшествия.

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Точные причины пожара пока неизвестны. Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) уже начало расследование, чтобы установить, что именно спровоцировало возгорание. Эксперты отмечают, что электромобили, несмотря на свою экологичность, не застрахованы от пожаров. Впрочем, по статистике, такие случаи все еще редки по сравнению с автомобилями с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Авария с летальным исходом стала еще одним пятном на репутации Tesla Cybertruck. Модель, которая должна была стать революционной в мире электромобилей, с момента начала продаж столкнулась с рядом проблем. Были зафиксированы случаи самопроизвольного ускорения, сбоев в работе стеклоочистителей и других систем. Критики отмечают, что необычный дизайн Cybertruck с минимальным количеством зон деформации может повышать риск серьезных травм при авариях.

Результаты расследования NHTSA могут серьезно повлиять на репутацию Tesla и, возможно, привести к новым требованиям к безопасности электромобилей. Трагический инцидент с Cybertruck нанес очередной удар по репутации Tesla. Этот флагманский электрический пикап уже дважды отзывался с производства за девять месяцев с начала поставок. Кроме того, модель подвергалась критике за отсутствие сминаемых зон деформации, которые в большинстве автомобилей призваны перераспределять кинетическую энергию от салона к специальным зонам поглощения удара. Глава Tesla Илон Маск пренебрег этими опасениями, заявив, что водители Cybertruck "победят" в спорах с другими автолюбителями. Увы, это предположение не подтвердилось в столкновении с бетонной преградой.