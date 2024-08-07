Автор инновационной 3D-технологии BiCS FLASH представляет прототип широкополосного SSD с оптическим интерфейсом, разработанный для дата-центров нового поколения.

Японская компания KIOXIA, ранее известная как Toshiba Memory Corporation, представила на конференции "Будущее памяти и хранения данных" (FMS) в Калифорнии принципиально новую разработку - твердотельный накопитель (SSD) с оптическим интерфейсом.

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Новая технология обещает кардинально изменить архитектуру центров обработки данных. Вместо традиционных электрических соединений, оптические SSD используют световые сигналы для передачи данных. Такой подход позволяет значительно увеличить расстояние между процессорами и накопителями - до 40 метров сейчас и потенциально до 100 метров в будущем.

Оптические твердотельные накопители имеют ряд преимуществ. Во-первых, она открывает новые возможности для проектирования дата-центров. Теперь появляется возможность размещать компоненты системы в разных помещениях, оптимизируя использование пространства и ресурсов. Во-вторых, это решение способствует повышению энергоэффективности. Хранилища данных можно расположить в зонах с менее строгими требованиями к охлаждению, что существенно снижает затраты на электроэнергию.

Последняя разработка KIOXIA – часть масштабного японского проекта по созданию "зеленых" дата-центров нового поколения. Цель амбициозна: сократить энергопотребление современных центров обработки данных более чем на 40%. И оптические SSD играют в этом ключевую роль.

Потенциал применения новой технологии выходит далеко за рамки дата-центров. Она может произвести революцию в области высокопроизводительных вычислений, искусственного интеллекта и даже в космической отрасли, где KIOXIA уже имеет опыт применения своих разработок.

Появление оптических SSD ожидается одновременно с выходом стандарта PCIe Gen6. Над проектом, помимо KIOXIA, работают такие гиганты японской индустрии, как Fujitsu, NEC, AIO Core и Kyocera.

Данная инновация знаменует новую эру в технологиях хранения данных. Она не только повышает эффективность и гибкость систем, но и вносит значительный вклад в решение глобальных экологических проблем, связанных с растущим энергопотреблением цифровой инфраструктуры. KIOXIA в очередной раз подтверждает свой статус лидера инноваций, предлагая решения, которые формируют будущее информационных технологий.