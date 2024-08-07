До сих пор компания AMD не выпустила дискретные видеокарты RDNA 3 в бюджетном сегменте, но это может измениться в ближайшее время.

Компания AMD, известный производитель компьютерных комплектующих, готовится к важному шагу на рынке графических процессоров. По последним данным, AMD разрабатывает новые бюджетные видеокарты на базе архитектуры RDNA 3, что может существенно изменить расстановку сил в сегменте бюджетных видеокарт.

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До сих пор линейка RDNA 3 от AMD была представлена только в среднем и высоком ценовых сегментах. Однако грядущие новинки - предположительно модели RX 7400 и RX 7300 - призваны заполнить пустующую нишу в бюджетном сегменте. Эти видеокарты будут располагаться ниже уже существующей Radeon RX 7600, стоимость которой на момент выхода составляла $269.

Ожидается, что новые видеокарты будут основаны на оптимизированной версии кристалла Navi 33, который уже используется в RX 7600 и RX 7600 XT. В отличие от более мощных собратьев, использующих чиплетную архитектуру, Navi 33 представляет собой монолитный кристалл, произведенный по 6-нм техпроцессу TSMC. Такое решение позволит AMD оптимизировать производственные затраты, что критично для бюджетного сегмента.

Выпуск новых бюджетных видеокарт может привлечь внимание нетребовательных геймеров, все еще использующих устаревшие модели RX 6400 и RX 6500 XT на архитектуре RDNA 2. Эти устаревшие видеокарты, выпущенные во время пандемии и дефицита на рынке графических процессоров, подверглись критике за ограниченный объем памяти (4 ГБ) и узкую шину памяти (64 бит).

Особое внимание стоит обратить на потенциальные преимущества новых видеокарт. Ожидается, что они смогут предложить значительный прирост производительности по сравнению с предшественниками, сохранив при этом привлекательную цену. Кроме того, эти видеокарты могут стать отличным выбором для пользователей, обновляющих старые системы, благодаря отсутствию необходимости в дополнительном питании - карты будут получать энергию исключительно через слот PCIe.

Важным фактором успеха новых моделей станет объем видеопамяти. Эксперты предполагают, что AMD увеличит его как минимум до 8 ГБ, что существенно расширит возможности карт в современных играх и приложениях.

Выход новых бюджетных графических процессоров от AMD может оказать значительное влияние на рынок. Они не только предоставят пользователям более широкий выбор, но и, вероятно, заставят конкурентов, в частности NVIDIA, пересмотреть свои предложения в данном сегменте.

Таким образом, AMD готовится сделать серьезную заявку на лидерство в бюджетном сегменте видеокарт. Остается дождаться официального анонса и тестов, чтобы оценить, насколько успешным окажется этот шаг для компании и выгодным для потребителей.