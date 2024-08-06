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Британские ученые представили робота, способного работать в условиях ядерной и химической катастрофы
Oxford Dynamics уже заключила с Министерством обороны Англии контракт на сумму 1 млн фунтов стерлингов на проектирование, разработку и поставку роботов.

В нашем мире, где угроза ядерных, химических и биологических катастроф стала особо актуальной, разработка роботов, способных работать в экстремальных условиях, является одной из приоритетных задач. В связи с этим обстоятельством британская компания Oxford Dynamics представила инновационное решение - многофункционального робота "Strider" (Странник), предназначенного для выполнения опасных для человека задач - ликвидации последствий ядерных, химических и биологических катастроф.

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"Странник" представляет собой уникальное сочетание мобильности и функциональности. Его основа - прочная гусеничная платформа, способная преодолевать самые сложные препятствия: от городских бордюров до каменистых пустошей. На этой платформе установлен высокотехнологичный манипулятор, напоминающий руку промышленного робота, но обладающий гораздо большей универсальностью.

Ключевая особенность "Странника" - его мобильность и адаптивность. Робот оснащен системой быстрой смены рабочих инструментов, что позволяет ему выполнять широкий спектр задач: от сбора образцов до обеззараживания территории. Задняя часть платформы оборудована защищенным контейнером для хранения собранных материалов и дополнительных модулей, расширяющих возможности робота в зависимости от конкретной миссии.

Интеллектуальные возможности "Странника" впечатляют не меньше, чем его физические характеристики. Благодаря передовым системам навигации, включающим радар и LIDAR, робот способен автономно передвигаться и выполнять задачи даже в условиях нулевой видимости. Это делает его незаменимым в ситуациях, когда присутствие человека слишком опасно или физически невозможно.

Разработка "Странника" была начата в ответ на реальные угрозы современного мира. Инцидент в Солсбери в 2018 году, когда применение нервно-паралитического вещества поставило под угрозу жизни мирных граждан и спасателей, наглядно продемонстрировал потребность в подобных технологиях. "Странник" мог бы значительно снизить риски для людей при проведении разведки, сборе улик и дезактивации зараженных территорий.

Министерство обороны Великобритании уже оценило потенциал "Странника", заключив с Oxford Dynamics контракт на сумму в 1 миллион фунтов стерлингов. Предстоящие в сентябре испытания в условиях, максимально приближенных к реальным, должны подтвердить эффективность робота и определить пути его дальнейшего совершенствования.

Амбиции Oxford Dynamics простираются далеко за пределы единичного производства. Компания планирует выпустить от сотни до десяти тысяч роботов "Странник", что может существенно повлиять на глобальную систему реагирования на чрезвычайные ситуации. Это не только повысит безопасность спасателей, но и значительно расширит возможности по ликвидации последствий техногенных катастроф.

Важно отметить, что "Странник" - не первый робот, созданный для работы в экстремальных условиях, но его универсальность выводит его на новый уровень. В то время как специализированные роботы, такие как пожарный "Колосс", доказали свою эффективность в конкретных сценариях, "Странник" предлагает комплексное решение для широкого спектра чрезвычайных ситуаций.

Развитие технологий и появление роботов подобных "Страннику", открывает новую главу в истории борьбы с последствиями катастроф. Объединяя передовые достижения в области робототехники, искусственного интеллекта и специализированных инструментов, такие системы не только повышают эффективность аварийно-спасательных работ, но и существенно снижают риски для человеческих жизней. В мире, где техногенные и природные катастрофы становятся все более серьезной угрозой, подобные инновации могут сыграть решающую роль в обеспечении глобальной безопасности.

#великобритания #британские ученые #strider #oxford dynamics
Источник: bbc.com
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