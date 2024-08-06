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Fantoci
Илон Маск подал в суд на OpenAI и Сэма Альтмана, обвиняя в предательстве некоммерческих идеалов
Идея, которую Альтман продал Маску, заключалась в том, что будет создана некоммерческая организация, финансируемая и поддерживаемая миллиардером, привлечет ведущих мировых ученых и будет проводить передовые исследования и разработки в области искусственного интеллекта. Однако ситуация сложилась иным образом.

Илон Маск, один из самых известных предпринимателей нашего времени, вновь оказался в центре внимания, подав иск против компании OpenAI, которую он когда-то помогал создавать. В основе конфликта лежит глубокое разочарование Маска в том, как развивалась его детище.

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Изначально OpenAI задумывалась как некоммерческий проект, направленный на создание безопасного и полезного для человечества искусственного интеллекта. Маск вложил в эту идею значительные средства и время, надеясь, что технологический прогресс будет служить благу всего общества. Однако, по его словам, под руководством Сэма Альтмана компания превратилась в коммерческую структуру, где прибыль стала приоритетнее общественных интересов.

В 83-страничном исковом заявлении, поданном в суд Северной Калифорнии, Маск обвиняет Альтмана в намеренном обмане. По словам Маска, первоначальная концепция OpenAI предполагала создание некоммерческой структуры, которая бы привлекала лучших ученых для разработки искусственного общего интеллекта (ИОИ или AGI) – системы, способной конкурировать с человеческим разумом по широте возможностей.

Маск утверждает, что вложил в проект значительные средства и усилия, веря в его альтруистическую миссию. Однако, согласно иску, Альтман и его команда впоследствии изменили курс. Они создали сеть коммерческих подразделений, установили контроль над советом директоров и, по сути, лишили некоммерческую организацию ресурсов и талантов.

Особую роль в этом процессе, как утверждается в иске, сыграло партнерство с Microsoft. В результате этих действий OpenAI, оцениваемая сейчас в 100 миллиардов долларов, превратилась в высокоприбыльное предприятие, значительные доли в котором принадлежат Альтману и Microsoft.

Интересно отметить, что это не первая попытка Маска оспорить действия OpenAI через суд. Предыдущий иск, поданный в феврале, был отозван в июне без объяснения причин. Однако, по словам адвоката Маска, нынешний иск носит "гораздо более решительный характер".

Данный конфликт поднимает важные вопросы о балансе между технологическим прогрессом и этическими принципами в сфере искусственного интеллекта. Он также демонстрирует, насколько сложными могут быть отношения между основателями технологических компаний и созданными ими организациями.

Развитие этого судебного дела может иметь далеко идущие последствия не только для OpenAI и Маска, но и для всей индустрии ИИ. Оно может повлиять на подходы к управлению и финансированию исследований в области искусственного интеллекта, а также на общественное восприятие компаний, работающих в этой сфере.

Остается следить за развитием событий и ждать официальных комментариев от всех вовлеченных сторон. Несомненно, этот судебный процесс привлечет пристальное внимание как технологического сообщества, так и широкой общественности.

#илон маск #openai #сэм альтман
Источник: documentcloud.org
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Илон Маск снова возобновил судебный процесс против Сэма Альтмана и OpenAI
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