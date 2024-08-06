Из-за технических неполадок грузовой корабль сбился с курса на пути к МКС.

Запуски космических кораблей для снабжения экипажа МКС происходят регулярно и редко попадают в заголовки новостей. Однако на этот раз внимание привлекла внештатная ситуация с космическим аппаратом Cygnus (Лебедь), который достиг орбиты Земли 4 августа с помощью ракеты SpaceX Falcon 9. Однако, несмотря на успешное развертывание солнечных панелей, двигатели корабля не выполнили все запланированные маневры.

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Проблемы начались вскоре после выхода на орбиту Земли. Космический аппарат не смог выполнить два критически важных маневра из-за проблем с двигателями, которые предназначены для корректировки траектории. Первое включение, запланированное через сорок минут после старта, не состоялось из-за сбоя в программе, которая отвечает за последовательные действия двигателей. Вторая попытка через пятьдесят минут также не увенчалась успехом из-за "недостаточного начального давления" в двигательной системе.

Несмотря на эти сложности, ситуация находится под контролем. "Лебедь" остается на стабильной орбите, что дает инженерам Northrop Grumman время для разработки альтернативного плана полета. NASA поддерживает постоянную связь с аппаратом и подтверждает, что его ключевые системы, включая солнечные батареи, функционируют нормально.

На борту "Лебедя" находится около 3,9 тонн полезного груза для всех астронавтов, находящих на борту МКС. Сообщается, что в космосе зависло не только экспериментальное оборудование, но и запчасти для станции, а также личные вещи для астронавтов Суни Уильямс и Бутча Уилмора. Они находятся на МКС дольше запланированного срока из-за задержек с кораблем Boeing Starliner, и дополнительные припасы для них особенно важны.

Стоит отметить, что в полезном грузе отсутствуют скафандры SpaceX, которые могли бы понадобиться Уилмору и Уильямс для возвращения на Землю на корабле Crew Dragon. Этот вопрос может стать актуальным, если NASA решит изменить план возвращения астронавтов.

Сложившаяся ситуация подчеркивает сложность космических операций и важность гибкого реагирования на непредвиденные обстоятельства. Northrop Grumman и NASA работают над решением проблемы, и есть основания полагать, что "Лебедь" все же достигнет МКС, хотя и с задержкой.

Данный инцидент также напоминает о важности надежности космической техники. Несмотря на регулярность грузовых миссий к МКС, каждый полет сопряжен с рисками и требует тщательной подготовки и оперативного управления.

В ближайшие дни ожидается больше информации о ходе спасательной операции. Тем временем, запланированный на 18 августа запуск новой экспедиции на МКС пока остается в силе, что дает инженерам NASA дополнительное время для решения проблем с "Лебедем".

К тому же, этот случай еще раз демонстрирует, что даже в эпоху регулярных космических полетов каждая миссия остается уникальным и сложным предприятием, требующим высочайшего профессионализма и готовности к неожиданным поворотам событий.