Nvidia сообщила своим партнерам, что они должны разместили последние заказы на самые популярные графические процессоры на базе Ampere.

В мире графических процессоров грядут большие перемены. Компания Nvidia, лидер технологической индустрии, готовится попрощаться с одной из самых популярных видеокарт последних лет - RTX 3060. Бюджетная модель стала настоящим бестселлером среди геймеров по всему миру, но к сожалению скоро покинет прилавки магазинов.

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По данным китайского портала Board Channels, Nvidia разослала партнерам уведомления о последних партиях RTX 3060. Это означает, что производство будет свернуто в ближайшее время, а оставшиеся на складах экземпляры станут последними бюджетными видеокартами 30 серии.

Почему же Nvidia решила отказаться от столь успешного продукта? Ответ может крыться в подготовке к выпуску нового поколения графических процессоров. Ходят слухи о разработке RTX 5060, которая должна прийти на смену нынешнему фавориту рынка. Однако точные сроки выхода новинки пока держатся в секрете.

RTX 3060 завоевала сердца пользователей, потому что имеет лучшее среди всех моделей соотношение цены и производительности. Согласно статистике Steam, эта видеокарта уже 10 месяцев подряд удерживает лидерство по популярности, охватывая почти 6% всего рынка. Ее успех обусловлен отличным балансом цены и производительности: имея рекомендованную производителем цену 279 долларов (около 24 000 рублей) покупатель получает 12 ГБ видеопамяти и мощность, достаточную для комфортной игры в разрешении 1080p.

Пользователи Steam предпочитают видеокарты Nvidia, причем RTX 3060 лидирует уже 10 месяцев подряд. Источник: Valve Software

Важно отметить, что даже выпуск нового поколения графических процессоров, а именно RTX 4060, не смог поколебать позиции 3060. Новая модель, несмотря на более современную архитектуру, подверглась критике из-за ограниченного объема памяти (8 ГБ) и более высокой цены.

Столь неожиданное решение Nvidia может быть связано не только с подготовкой к выпуску новых потребительских видеокарт. Компания также работает над мощными графическими процессорами архитектуры Blackwell для центров обработки данных. Изначально их выход планировался на третий квартал текущего года, но теперь сроки могут сдвинуться на 2025 год. Это, в свою очередь, может повлиять на график выпуска новых GeForce для обычных пользователей.

Уход RTX 3060 с рынка знаменует конец эпохи, когда геймеры могли приобрести действительно мощную видеокарту по разумной цене. Будущее покажет, сможет ли Nvidia предложить достойную замену, которая объединит в себе высокую производительность и доступность. А пока любителям компьютерных игр стоит поторопиться, если они хотят успеть приобрести легендарную RTX 3060, пока она еще доступна в продаже.