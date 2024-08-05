Недавнее приобретение израильского стартапа компанией Nvidia вызвало обеспокоенность в Министерстве юстиции США.

В последние годы Nvidia демонстрирует впечатляющий рост. Согласно последним аналитическим отчетам производитель графических процессоров стал второй по величине технологической компанией после Microsoft. Такое положение дел указывает на значительную ценность искусственного интеллекта на современном рынке, куда обе компании активно инвестируют миллионы долларов. В связи с этим обстоятельством регуляторы начали беспокоиться о чрезмерной власти Nvidia в этой прибыльной области. Сообщается, что Министерство юстиции США начало расследование в отношении недавнего приобретения компанией Nvidia.

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В апреле этого года Nvidia купила израильскую компанию Run:ai, разработчика технологии виртуализации графических процессоров (GPU), которая позволяет компаниям использовать меньше кремния для выполнения большего объема задач. Сделка, по слухам, стоила около 700 миллионов долларов, что для Nvidia с её рыночной капитализацией более 3 триллионов долларов является незначительной суммой.

Хотя Министерство юстиции официально ещё не объявило о расследовании, пять источников поделились интересными подробностями с Politico. Они пояснили, что технология Run:ai позволяет значительно повысить эффективность работы существующих графических процессоров, что потенциально может снизить спрос на новые, более дорогие модели Nvidia Blackwell, стоимостью до 70 тысяч долларов за штуку. Это, в свою очередь, может нанести серьезный удар по доходам Nvidia.

Регуляторы опасаются, что Nvidia может использовать свое доминирующее положение на рынке ИИ-ускорителей, чтобы подавить конкуренцию, продавая дополнительные услуги и заставляя компании инвестировать в большее количество чипов. К тому же антимонопольные органы подозревают, что Nvidia приобрела Run:ai с целью "утопить" эту технологию, чтобы искусственно поддерживать высокий спрос на свои продукты. Такое поведение противоречит принципам свободной конкуренции и может привести к серьезным юридическим последствиям для компании.

Данная ситуация не нова для Nvidia. Ранее, регулирующие органы в США, Великобритании и ЕС выступили против сделки Nvidia по приобретению ARM за 66 миллиардов долларов, что в итоге вынудило Nvidia отказаться от этой сделки. ARM в свою очередь провела IPO, удвоив свою стоимость. Сейчас, на фоне ажиотажа вокруг ИИ, стоимость Nvidia достигла небесных высот, и внимание регуляторов к компании только усиливается. Кроме того, существует множество расследований по вопросам безопасности ИИ и национальной безопасности, которые также могут повлиять на дальнейшие планы Nvidia.

Ситуация вокруг компании Nvidia отражает более широкую тенденцию: по мере того как искусственный интеллект становится ключевым фактором технологического прогресса и экономического роста, регуляторы стремятся найти баланс между поддержкой инноваций и предотвращением монополизации рынка. Будущее Nvidia и других технологических гигантов во многом будет зависеть от того, как они смогут адаптироваться к усиливающемуся регуляторному давлению в быстро меняющемся ландшафте ИИ-технологий.