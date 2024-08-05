Комета A117uUD отправляется в межзвездное путешествие после встречи с Сатурном в 2022 году.

Астрономы стали свидетелями редкого космического события: комета, обозначенная в каталоге как A117uUD, под действием гравитации Сатурна навсегда покидает нашу звездную систему. Это уже второй известный случай, когда гигантская планета играет роль космического бильярдиста.

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История этой кометы началась в июне 2024 года, когда ее зафиксировали телескопы системы ATLAS. Необычная траектория сразу привлекла внимание ученых: ее орбита была гиперболической, что указывало на то, что комета не привязана к Солнцу гравитацией. Первоначально предполагалось, что она прилетела из глубин космоса.

Однако более детальный анализ, проведенный испанскими астрономами, показал, что все было иначе. Оказалось, что в 2022 году комета совершила опасное сближение с Сатурном. Сила притяжения гиганта оказалась настолько велика, что кардинально изменила траекторию кометы, отправив ее в долгое межзвездное путешествие.

В настоящее время комета мчится прочь от Солнца со скоростью около 10 800 километров в час. Все расчеты указывают на то, что A117uUD преодолела силу притяжения Солнца и неизбежно покинет пределы нашей планетной системы, став межзвездным объектом.

Близкий визит к Юпитеру вывел комету C/1980 E1 (Боуэлла) на траекторию, ведущую в межзвездное пространство.

Этот случай напоминает историю кометы C/1980 E1 (Боуэлла), открытой в 1980 году. Она стала первым наблюдаемым объектом, покинувшим Солнечную систему после близкого пролета около планеты - в ее случае, Юпитера. Подобные события позволяют ученым лучше понять динамику движения малых тел в космосе и влияние планет-гигантов на эволюцию Солнечной системы.

Важно отметить, что A117uUD отличается от таких известных межзвездных "гостей", как астероид Оумуамуа и комета Борисова. Эти объекты изначально прибыли из-за пределов нашей системы, в то время как A117uUD родилась внутри нее, но теперь готовится к "космической эмиграции".

Дальнейшие наблюдения за путешествием A117uUD представляет огромный интерес для астрономов. Оно может предоставить ценные данные о поведении комет в межзвездном пространстве и потенциально пролить свет на процессы обмена материей между различными звездными системами.

Этот уникальный случай еще раз подчеркивает динамичность и непредсказуемость космических процессов, напоминая нам о бесконечном разнообразии явлений, которые ждут своего открытия в глубинах Вселенной.