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Fantoci
В новом отчете раскрыты реальные показатели отказов процессоров Intel и AMD в месяц
Новый отчет компании, специализирующейся на сборке компьютеров на заказ, раскрыл интересные данные о частоте сбоев процессоров Intel и AMD разных поколений.

Компания Puget Systems, специализирующаяся на сборке игровых и профессиональных компьютеров, опубликовала отчет, который ставит под сомнение широко распространенные представления о проблемах с новейшими процессорами Intel.

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Напомним вам, что последние месяцы технологическая индустрия была взбудоражена сообщениями о серьезных проблемах со стабильностью процессоров Intel Raptor Lake (13 и 14 поколение). Некоторые разработчики заявляли даже о 100% отказах этих процессоров. Однако данные Puget Systems рисуют совершенно иную картину.

Согласно новому отчету, частота отказов новейших процессоров Intel действительно выше, чем у предыдущих поколений, но не настолько критично, как сообщалось ранее. Показатель составляет менее 2%, что лишь немного превышает уровень сбоев процессоров 11-го поколения. Более того, последнее исследование показало, что актуальные модели AMD Ryzen 5000 и 7000 демонстрируют даже более высокую частоту сбоев.

Такое расхождение с общепринятым мнением Puget Systems объясняет использованием собственных настроек процессоров вместо рекомендованных производителями. При этом компания подчеркивает, что их подход основан на официальных рекомендациях Intel и AMD, но с более тщательной оптимизацией.

Несмотря на выявленную ранее повышенную частоту отказов процессоров, Puget Systems не считает ситуацию критической и не планирует менять свои рекомендации по выбору процессоров для клиентов. Компания занимает взвешенную позицию, ожидая выхода обещанного Intel обновления микрокода в середине августа.

Puget Systems разработала комплексный план действий:

  1. Тщательное тестирование обновления микрокода Intel сразу после его выпуска.
  2. Внедрение обновления в поставляемые системы после успешных внутренних испытаний.
  3. Информирование всех затронутых клиентов и предоставление подробных инструкций по установке обновления.
  4. Продление гарантии до 3 лет для всех пострадавших клиентов, независимо от изначальных условий.
  5. Обязательство заменить проблемные процессоры на более новые модели в случае отсутствия 13-го и 14-го поколений.

Такой подход демонстрирует ответственное отношение компании к возникшей проблеме и заботу о клиентах. Puget Systems стремится сохранить баланс между производительностью и стабильностью, не поддаваясь панике на рынке.

Ситуация с процессорами Intel остается неоднозначной. С одной стороны, независимое исследование показывает, что проблема может быть преувеличена. С другой - сам факт признания Intel наличия ошибки в микрокоде и необходимости его обновления говорит о серьезности ситуации.

Пользователям и потенциальным покупателям рекомендуется внимательно следить за развитием событий и обновлениями от производителей. Возможно, стоит воздержаться от покупки новейших процессоров Intel до выхода обещанного обновления и подтверждения его эффективности независимыми экспертами.

Данный случай еще раз подчеркивает важность независимых исследований и тестирований в технологической индустрии. Они помогают отделить реальные проблемы от слухов и паники, предоставляя пользователям объективную информацию для принятия решений.

#amd #intel #puget systems
Источник: wccftech.com
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