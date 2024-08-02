Юридическая фирма Abington Cole + Ellery начала поиск пострадавших пользователей для возможного коллективного иска против Intel, связанного с дефектными процессорами Raptor Lake.

Американский технологический гигант Intel оказался в центре скандала из-за дефектных процессоров линейки Raptor Lake. Ситуация дошла до точки кипения даже несмотря на недавнее заявление компании о выявлении причины нестабильности работы новых процессоров.

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Юридическая фирма Abington Cole + Ellery из Оклахомы (США) инициировала независимое расследование с целью подготовки коллективного иска против Intel. На специально созданной веб-странице владельцам процессоров 13-го и 14-го поколений Raptor Lake предлагается заполнить анкету, указав, столкнулись ли они с проблемами в работе персональных устройств.

Изначально сообщалось о сбоях в играх только на флагманских процессорах Core i9, однако теперь Intel признала, что неисправность может затрагивать все модели Raptor Lake с TDP от 65 Вт и выше. Это значительно расширяет круг потенциально затронутых пользователей.

Intel предложила программу замены неисправных процессоров, но данная процедура вызывает много вопросов. Пользователям необходимо отправить фотографию своего процессора, предоставить данные кредитной карты и оплатить временный залог в 25 долларов. Такой подход вызвал недовольство среди клиентов, что и привело к возможности судебного разбирательства.

Компания также пообещала выпустить обновление микрокода в середине августа, которое должно предотвратить возникновение проблем на исправных процессорах. Однако это не решит проблему уже неисправных устройств.

Данная ситуация нанесла серьезный удар по репутации Intel как производителя надежных процессоров. Компания, долгое время лидировавшая на рынке процессоров, теперь столкнулась с серьезным вызовом из-за падения доверия среди потребителей.

Эксперты отмечают, что исход потенциального судебного разбирательства может иметь далеко идущие последствия не только для Intel, но и для всей индустрии производства процессоров. Это может привести к пересмотру стандартов контроля качества и гарантийной политики в отрасли.

Пока неясно, наберет ли коллективный иск достаточное количество участников, но сам факт его возможности уже говорит о серьезности проблемы. Intel предстоит не только решить технические вопросы, но и восстановить доверие пользователей.

Владельцам процессоров Raptor Lake рекомендуется следить за официальными сообщениями Intel и быть готовыми к обновлению BIOS своих устройств. Тем, кто уже столкнулся с проблемами, следует обратиться в службу поддержки Intel для замены неисправного процессора.

Подводя промежуточные итоги можно с уверенностью сказать, что сложившаяся ситуация еще раз подчеркивает важность тщательного тестирования продукции перед выпуском на рынок и необходимость оперативного реагирования на проблемы пользователей. Будущее покажет, как Intel справится с этим кризисом и какие уроки извлечет индустрия в целом.