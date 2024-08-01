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Fantoci
Google не будет понижать рейтинг популярных сайтов с интимными дипфейками без жалоб от пострадавших
Поисковый гигант объявил о новых мерах по борьбе с ростом распространения дипфейков сексуального характера, созданных с помощью ИИ, которые появляются в результатах поиска без согласия жертв.

В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта (ИИ) мир столкнулся с новой угрозой - массовым распространением так называемых "дипфейков", особенно в сфере порнографии. Из-за участившихся жалоб, компания Google, лидер среди поисковых систем, объявила о внедрении комплекса мер, направленных на защиту обычных и знаменитых пользователей от интимного контента.

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Основные нововведения Google включают:

  1. Упрощение процедуры удаления вредоносного контента для жертв.
  2. Автоматическое понижение рейтинга сайтов с большим количеством жалоб на дипфейки.
  3. Фильтрацию результатов поиска, содержащих имена потенциальных жертв.

Данные шаги призваны значительно снизить видимость поддельных интимных изображений в результатах поиска. По данным компании, уже удалось сократить показ такого контента на 70% для определенных типов запросов.

Однако эксперты отмечают, что проблема требует более комплексного подхода. Кейтлин Сирагуза, известный стример, ставшая жертвой дипфейков, подчеркивает, что борьба с распространением поддельных изображений остается сложным и изнурительным процессом для пострадавших.

Законодательные инициативы и общественная дискуссия

На фоне растущей угрозы конгрессмен США Джозеф Морелле выступил с предложением федерального закона о криминализации создания дипфейков. Законопроект "О предотвращении дипфейков интимных изображений" получил поддержку как демократов, так и республиканцев.

Эксперты, включая Андреа Пауэлл из Alecto AI, подчеркивают необходимость комплексного подхода:

  • Ужесточение ответственности для платформ, распространяющих вредоносный контент.
  • Создание эффективных инструментов для быстрого удаления дипфейков.
  • Организация поддержки для жертв, включая психологическую помощь.

Глобальный масштаб проблемы

Исследователи отмечают, что количество сайтов, предлагающих доступ к дипфейкам, превышает 9 тысяч. Особую тревогу вызывает появление NFT с поддельными интимными изображениями знаменитостей.

Лэндон Кляйн, представитель Института будущего жизни, призывает к созданию системы ответственности для всей цепочки производства и распространения дипфейков - от разработчиков искусственного интеллекта до платформ, размещающих контент.

Несмотря на все предпринимаемые меры, полное решение проблемы остается сложной задачей. Google признает технические трудности в различении реального и поддельного контента. Компания планирует дальнейшие улучшения алгоритмов в ближайшие месяцы.

Однако Google по-прежнему не снижает рейтинг общих запросов, которые могут привести к вредоносному контенту. Запросы вроде "обнаженные знаменитости дипфейк" всё ещё приводят к популярным сайтам с нежелательными изображениями. Единственное недавнее действие Google по снижению рейтинга таких сайтов - это обещание понижать рейтинг "сайтов, получивших большое количество запросов на удаление фейковых откровенных изображений."

Эксперты подчеркивают, что борьба с дипфейками требует не только технологических решений, но и изменений в общественном сознании. Необходимо повышать осведомленность о проблеме и развивать культуру уважения к личной жизни в цифровую эпоху.

В заключение можно сказать, что проблема интимных изображений и видеороликов, созданных с помощью ИИ, ставит перед обществом серьезные этические и правовые вопросы. Усилия Google являются важным шагом, но эффективное решение требует согласованных действий технологических компаний, законодателей и общества в целом. Только комплексный подход может обеспечить защиту прав и достоинства людей в цифровом мире.

#google #дипфейк #deepfake
Источник: arstechnica.com
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