Поисковый гигант объявил о новых мерах по борьбе с ростом распространения дипфейков сексуального характера, созданных с помощью ИИ, которые появляются в результатах поиска без согласия жертв.

В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта (ИИ) мир столкнулся с новой угрозой - массовым распространением так называемых "дипфейков", особенно в сфере порнографии. Из-за участившихся жалоб, компания Google, лидер среди поисковых систем, объявила о внедрении комплекса мер, направленных на защиту обычных и знаменитых пользователей от интимного контента.

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Основные нововведения Google включают:

Упрощение процедуры удаления вредоносного контента для жертв. Автоматическое понижение рейтинга сайтов с большим количеством жалоб на дипфейки. Фильтрацию результатов поиска, содержащих имена потенциальных жертв.

Данные шаги призваны значительно снизить видимость поддельных интимных изображений в результатах поиска. По данным компании, уже удалось сократить показ такого контента на 70% для определенных типов запросов.

Однако эксперты отмечают, что проблема требует более комплексного подхода. Кейтлин Сирагуза, известный стример, ставшая жертвой дипфейков, подчеркивает, что борьба с распространением поддельных изображений остается сложным и изнурительным процессом для пострадавших.

Законодательные инициативы и общественная дискуссия

На фоне растущей угрозы конгрессмен США Джозеф Морелле выступил с предложением федерального закона о криминализации создания дипфейков. Законопроект "О предотвращении дипфейков интимных изображений" получил поддержку как демократов, так и республиканцев.

Эксперты, включая Андреа Пауэлл из Alecto AI, подчеркивают необходимость комплексного подхода:

Ужесточение ответственности для платформ, распространяющих вредоносный контент.

Создание эффективных инструментов для быстрого удаления дипфейков.

Организация поддержки для жертв, включая психологическую помощь.

Глобальный масштаб проблемы

Исследователи отмечают, что количество сайтов, предлагающих доступ к дипфейкам, превышает 9 тысяч. Особую тревогу вызывает появление NFT с поддельными интимными изображениями знаменитостей.

Лэндон Кляйн, представитель Института будущего жизни, призывает к созданию системы ответственности для всей цепочки производства и распространения дипфейков - от разработчиков искусственного интеллекта до платформ, размещающих контент.

Несмотря на все предпринимаемые меры, полное решение проблемы остается сложной задачей. Google признает технические трудности в различении реального и поддельного контента. Компания планирует дальнейшие улучшения алгоритмов в ближайшие месяцы.

Однако Google по-прежнему не снижает рейтинг общих запросов, которые могут привести к вредоносному контенту. Запросы вроде "обнаженные знаменитости дипфейк" всё ещё приводят к популярным сайтам с нежелательными изображениями. Единственное недавнее действие Google по снижению рейтинга таких сайтов - это обещание понижать рейтинг "сайтов, получивших большое количество запросов на удаление фейковых откровенных изображений."

Эксперты подчеркивают, что борьба с дипфейками требует не только технологических решений, но и изменений в общественном сознании. Необходимо повышать осведомленность о проблеме и развивать культуру уважения к личной жизни в цифровую эпоху.

В заключение можно сказать, что проблема интимных изображений и видеороликов, созданных с помощью ИИ, ставит перед обществом серьезные этические и правовые вопросы. Усилия Google являются важным шагом, но эффективное решение требует согласованных действий технологических компаний, законодателей и общества в целом. Только комплексный подход может обеспечить защиту прав и достоинства людей в цифровом мире.