"Это не просто один из наших главных сюрпризов, но и один из самых амбициозных проектов в нашей истории", - заявил генеральный директор EA Эндрю Уилсон о следующей части Battlefield.

Electronic Arts (EA) готовит грандиозное возвращение легендарной серии шутеров Battlefield. Генеральный директор компании Эндрю Уилсон последнее время не скупится на громкие заявления, называя предстоящий проект "одним из самых амбициозных в истории EA".

реклама

Масштаб разработки впечатляет: над игрой трудится рекордное количество специалистов, объединяющих усилия четырех студий, включая ветеранов серии из DICE и Criterion Games. Разработчики обещают революционные разрушения, реалистичность которых должна превзойти все существующие аналоги в индустрии.

Новая версия Battlefield по задумке разработчиков будет представлять собой универсальную платформу, сочетающая одиночную кампанию, классический мультиплеер и новые инновационные режимы. Ходят слухи о появлении "королевской битвы" в духе популярного Warzone, что вызывает неоднозначную реакцию у фанатов.

Однако энтузиазм Уилсона стоит воспринимать с долей осторожности. Подобные обещания звучали и перед выходом Battlefield 2042, запомнившегося катастрофическим стартом. Игра страдала от многочисленных багов, дисбаланса и неудачного дизайна карт. Лишь спустя годы упорной работы DICE удалось превратить 2042 в достойного представителя франшизы.

Тем не менее, EA не намерена сдаваться. Компания явно делает серьезную ставку на возрождение серии Battlefield, инвестируя значительные ресурсы в разработку новой части. Это сигнал фанатам: их любимая серия жива и готовится к новым свершениям.

Остается открытым вопрос: сумеет ли EA извлечь уроки из прошлых ошибок и оправдать завышенные ожидания? Сможет ли новый Battlefield действительно стать революционным проектом или это лишь маркетинговая шумиха? Ответы мы узнаем лишь с выходом игры. А пока поклонникам серии остается лишь надеяться, что на этот раз амбиции разработчиков воплотятся в по-настоящему качественный продукт.