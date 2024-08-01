Electronic Arts (EA) готовит грандиозное возвращение легендарной серии шутеров Battlefield. Генеральный директор компании Эндрю Уилсон последнее время не скупится на громкие заявления, называя предстоящий проект "одним из самых амбициозных в истории EA".
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Масштаб разработки впечатляет: над игрой трудится рекордное количество специалистов, объединяющих усилия четырех студий, включая ветеранов серии из DICE и Criterion Games. Разработчики обещают революционные разрушения, реалистичность которых должна превзойти все существующие аналоги в индустрии.
Новая версия Battlefield по задумке разработчиков будет представлять собой универсальную платформу, сочетающая одиночную кампанию, классический мультиплеер и новые инновационные режимы. Ходят слухи о появлении "королевской битвы" в духе популярного Warzone, что вызывает неоднозначную реакцию у фанатов.
Однако энтузиазм Уилсона стоит воспринимать с долей осторожности. Подобные обещания звучали и перед выходом Battlefield 2042, запомнившегося катастрофическим стартом. Игра страдала от многочисленных багов, дисбаланса и неудачного дизайна карт. Лишь спустя годы упорной работы DICE удалось превратить 2042 в достойного представителя франшизы.
Тем не менее, EA не намерена сдаваться. Компания явно делает серьезную ставку на возрождение серии Battlefield, инвестируя значительные ресурсы в разработку новой части. Это сигнал фанатам: их любимая серия жива и готовится к новым свершениям.
Остается открытым вопрос: сумеет ли EA извлечь уроки из прошлых ошибок и оправдать завышенные ожидания? Сможет ли новый Battlefield действительно стать революционным проектом или это лишь маркетинговая шумиха? Ответы мы узнаем лишь с выходом игры. А пока поклонникам серии остается лишь надеяться, что на этот раз амбиции разработчиков воплотятся в по-настоящему качественный продукт.