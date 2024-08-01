Инспекционные съемки космического аппарата ADRAS-J компании Astroscale помогут подготовиться к миссии по удалению мусора в конце этого десятилетия.

В начале 2024 года компания Astroscale, японский пионер в аэрокосмической области, успешно провела первый этап своей амбициозной программы по очистке околоземной орбиты. Космический аппарат ADRAS-J, запущенный с новозеландского побережья ракетой-носителем Electron, выполнил уникальную миссию по обследованию крупного фрагмента космического мусора.

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Целью миссии была верхняя ступень ракеты, находящаяся на низкой околоземной орбите уже 15 лет. Спутник ADRAS-J, оснащенный передовой системой двигателей, смог приблизиться к объекту на расстояние всего 50 метров. Это позволило провести детальное обследование и получить уникальные видеоматериалы, которые станут основой для планирования будущих операций по удалению космического мусора.

Несмотря на небольшую техническую заминку во время первого облета, была зафиксирована высокая эффективность бортовых систем ADRAS-J. Космический аппарат успешно активировал систему предотвращения столкновений, что по словам инженеров являлось незапланированным, но важным тестом его возможностей.

Полученные данные подтвердили целостность конструкции ракетной ступени, в частности наличие неповрежденного переходника полезной нагрузки. Ученые сообщили, что полученная информация критически важна для следующего этапа проекта - миссии ADRAS-J2, которая запланирована на конец этого десятилетия. Новый аппарат будет оснащен роботизированной рукой для захвата и последующего сведения с орбиты крупного космического мусора.





Важно отметить, что проект ADRAS-J, финансируемый Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA), стал первым в мире успешным опытом безопасного приближения и детального обследования крупного объекта космического мусора. Достигнутый результат этой экспериментальной миссии открывает новую главу в решении растущей проблемы засорения околоземного пространства.

По мнению экспертов космическая миссия ADRAS-J представляет собой официальную заявку на технологическое лидерство Японии в области космических технологий, а также подчеркивает растущую глобальную озабоченность проблемой космического мусора. С увеличением количества спутников и других объектов на орбите Земли, разработка эффективных методов очистки космоса становится критически важной для будущего космических исследований и коммерческого использования околоземного пространства.

Новые технологии, разработанные компанией Astroscale, могут стать ключевым инструментом в обеспечении долгосрочной устойчивости космической деятельности. Они открывают перспективы для создания новой отрасли услуг по обслуживанию и очистке орбиты, что может значительно снизить риски для действующих и будущих космических миссий.