На этой неделе AMD опубликовала результаты за второй квартал 2024 года, где её игровой бизнес показал значительное снижение доходов.

Несмотря на в целом успешные финансовые показатели за второй квартал 2024 года, компания AMD столкнулась с серьезным вызовом в своем игровом направлении. Доходы этого сегмента, включающего видеокарты Radeon и специализированные чипы для консолей Xbox и PlayStation, сократились на рекордные 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Основные озвученные причины падения:

Снижение продаж консолей: Microsoft сообщила о 42-процентном падении выручки от Xbox, что напрямую отразилось на доходах AMD от поставок чипов для этих устройств. Слабые позиции на рынке GPU: Видеокарты Radeon значительно уступают конкурирующим продуктам NVIDIA серии GeForce RTX 40, которая продолжает доминировать в сегменте игровых графических процессоров. Ожидание новых технологий: Грядущий выпуск NVIDIA RTX 50 может дополнительно усилить давление на продажи AMD в ближайшем будущем.

В противовес спаду в игровом сегменте, AMD продемонстрировала впечатляющий рост в сегменте центров обработки данных. Рекордные продажи графических процессоров AMD Instinct и процессоров EPYC четвертого поколения были обусловлены бурным развитием рынка искусственного интеллекта и облачных вычислений. Генеральный директор AMD, доктор Лиза Су, подчеркнула значительные успехи на таких направлениях:

Рекордная выручка в сегменте центров обработки данных, выросшая на 115% год к году.

Стремительное развитие направления искусственного интеллекта, создающее новые возможности для роста.

Самые высокие в истории компании продажи процессоров Ryzen, EPYC и GPU Instinct.

Ключевые финансовые показатели AMD за 2 квартал 2024:

Центры обработки данных. Выручка достигла 2,8 млрд долларов (+115% год к году, +21% к предыдущему кварталу). Клиентский сегмент. Доход составил 1,5 млрд долларов (+49% год к году, +9% к предыдущему кварталу). Игровой сегмент. Выручка упала до 648 млн долларов (-59% год к году, -30% к предыдущему кварталу). Встраиваемые системы. Доход снизился до 861 млн долларов (-41% год к году, +2% к предыдущему кварталу).

Несмотря на значительные трудности в игровом секторе, AMD демонстрирует уверенный рост в других направлениях, особенно в области центров обработки данных и искусственного интеллекта. Компания рассчитывает на дальнейшее укрепление позиций во второй половине года, делая ставку на инновационные решения в сфере ИИ и высокопроизводительных вычислений.

Для преодоления кризиса в игровом сегменте AMD, вероятно, потребуется пересмотреть свою стратегию на рынке графических процессоров и усилить сотрудничество с производителями консолей. Однако диверсифицированный портфель продуктов и сильные позиции в растущих сегментах рынка позволяют компании с оптимизмом смотреть в будущее, несмотря на текущие трудности.