Компания готовится к масштабной реструктуризации: тысячи сотрудников под угрозой увольнения.

Согласно инсайдерской информации, технологический гигант Intel стоит на пороге серьезных перемен. Компания планирует провести масштабное сокращение штата, которое может затронуть тысячи сотрудников по всему миру. Эти радикальные меры являются частью стратегии по оптимизации расходов и перераспределению ресурсов для восстановления позиций на рынке.

реклама

Причины кризиса

Последние годы оказались непростыми для Intel. Компания столкнулась с рядом серьезных вызовов:

Падение финансовых показателей Потеря значительной доли рынка Технические проблемы с процессорами последних поколений

Все эти факторы вынудили руководство Intel пересмотреть свою стратегию и искать пути выхода из кризисной ситуации.

Эксперты ожидают, что заявление о массовых сокращениях прозвучит уже на этой неделе, возможно, одновременно с публикацией финансового отчета за второй квартал 2024 года. На данный момент в Intel работает около 110 тысяч человек, не считая сотрудников подразделений, готовящихся к отделению от компании.

Важно отметить, что это не первая волна сокращений в Intel. В 2023 году компания уже уменьшила свой штат на 5%, доведя общее число сотрудников до 125 000 человек. Начатая в октябре 2022 года программа оптимизации расходов должна была сэкономить компании около 10 миллиардов долларов к 2025 году. Однако, судя по всему, этих мер оказалось недостаточно.

Несмотря на сложную ситуацию, Intel не намерена сдаваться. Генеральный директор компании Пэт Гелсингер делает ставку на инновации и развитие собственных технологий. Значительные средства вкладываются в исследования и разработки, чтобы вернуть Intel лидирующие позиции в полупроводниковой отрасли.

Одним из главных вызовов для Intel стало усиление позиций конкурентов, особенно AMD. Последней удалось существенно потеснить Intel на рынках процессоров для потребительского сегмента, рабочих станций и серверов. Чтобы противостоять этому натиску, Intel готовит к выпуску новые линейки процессоров:

Настольные процессоры Core Ultra 200 серии "Arrow Lake-S"

Мобильные процессоры Core Ultra 200V серии "Lunar Lake"

Эти новинки призваны конкурировать с процессорами AMD на базе архитектуры Zen 5, включая серии Ryzen 9000 "Granite Ridge" и Ryzen AI 300 "Strix Point".

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что Intel переживает один из самых сложных периодов в своей истории. Компании предстоит найти баланс между сокращением расходов и инвестициями в перспективные разработки, чтобы вернуть себе лидерство на рынке. Успех этой стратегии во многом определит будущее не только самой Intel, но и всей полупроводниковой индустрии.