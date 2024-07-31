Инновационный экзоскелет обещает уменьшить нагрузку при ходьбе, усилить поддержку коленей и добавить электрических сил при подъеме на склоны.

В индустрии туристического снаряжения произошел настоящий прорыв. Компания Skip, специализирующаяся на "умной одежде", совместно с известным брендом Arc'teryx разработала уникальный продукт - туристические штаны MO/GO с встроенным электрическим экзоскелетом. Данная разработка обещает изменить общее представление о пеших походах, особенно для людей с ограниченными физическими возможностями.

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Туристические штаны получили название MO/GO, что является сокращением от "mountain goat" (горный козел) — одного из самых ловких и выносливых животных. Они призваны осуществить амбициозную цель разработчиков - сделать сложные горные маршруты доступными для широкого круга туристов. Внешне эти штаны мало чем отличаются от обычной туристической одежды: легкие, удобные, светло-зеленого цвета. Однако их уникальность скрыта внутри - в каждой штанине расположен высокотехнологичный механизм, состоящий из фиксатора и мотора.

Ключевой элемент конструкции - съемные углепластиковые крепления на внешней стороне колена. Они соединены с электромотором, который обеспечивает дополнительную поддержку при ходьбе. Система способна распознавать подъем в гору и автоматически усиливать работу мышц бедра, одновременно снижая нагрузку на коленные суставы. По заявлению производителя, это увеличивает эффективность движения на 40%.

Энергообеспечение MO/GO реализовано с учетом потребностей длительных походов. Аккумулятор рассчитан на три часа интенсивной работы при максимальной нагрузке. Интересная особенность - при спуске с горы происходит подзарядка батареи, что делает систему особенно эффективной на маршрутах с переменным рельефом. Для продолжительных путешествий предусмотрена возможность использования дополнительных аккумуляторов.

Первые отзывы пользователей MO/GO в целом положительные. Особенно отмечается комфорт при подъеме по лестнице и спуске, когда система эффективно амортизирует нагрузку на суставы. Однако выявлен и недостаток - при ходьбе по ровной поверхности датчики иногда срабатывают преждевременно, создавая дискомфорт. Разработчики уже работают над устранением этой проблемы.

Несмотря на впечатляющие характеристики, MO/GO пока не сертифицированы как медицинское устройство. Тем не менее, компания Skip активно сотрудничает с медицинскими учреждениями для создания версии, которая могла бы помочь людям с неврологическими заболеваниями, включая болезнь Паркинсона.

Главным препятствием для массового распространения этой инновационной разработки является ее высокая стоимость - 5000 долларов (около 430 000 рублей). Это ставит MO/GO в категорию премиального снаряжения, доступного лишь ограниченному кругу энтузиастов. Однако, учитывая потенциал технологии, можно ожидать, что со временем появятся более доступные аналоги.

Появление MO/GO знаменует новый этап в развитии туристического снаряжения, где высокие технологии начинают играть ключевую роль. Эта разработка не только расширяет возможности для опытных туристов, но и открывает двери в мир активного отдыха для тех, кто раньше не мог себе этого позволить из-за физических ограничений. Будущее пеших походов становится более инклюзивным и технологичным, и MO/GO - яркий тому пример.