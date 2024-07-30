Проблема, по неизвестным причинам, является более распространенной в Китае, чем в других странах.

Компания Tesla, известный производитель электромобилей, снова оказалась в центре внимания автомобильного мира. На этот раз причиной стал масштабный отзыв почти 2 миллионов автомобилей из-за неожиданной проблемы с капотом.

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Проблема в основном затронула автомобили, которые были проданы в Китае, хотя имеются единичные случаи, которые были зарегистрированы и в других странах. В официальном отчете Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) указано, что неисправность затрагивает почти все модели Tesla начиная с Model 3 и заканчивая Model Y.

Инженеры компании обнаружили, что в некоторых электромобилях со временем может произойти деформация механизма защелки капота. В результате возникает ситуация, когда система безопасности автомобиля не может корректно определить, закрыт ли капот, и, соответственно, не предупреждает водителя об опасности.

Проблема касается широкого спектра автомобилей Tesla, выпущенных в период с 2020 по 2024 год. В список попали популярные модели: Tesla Model 3, Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model Y.

Интересный факт: наибольшее количество жалоб на эту проблему поступило из Китая. Причины такой географической аномалии пока остаются загадкой для специалистов Tesla.

Как Tesla собирается решать эту проблему

Как и во многих других случаях с электромобилями Tesla, решение проблемы не требует визита в автосервис. Tesla планирует устранить неисправность с помощью обновления программного обеспечения, которое будет установлено "по воздуху".

Новая программа будет постоянно отслеживать состояние капота. Если система обнаружит, что капот открыт или не полностью закрыт, на экране появится яркое предупреждение, призывающее водителя немедленно остановиться и проверить крепление капота.

Если вы являетесь счастливым обладателем Tesla, не паникуйте. Компания уверяет, что пока не зафиксировано ни одного случая аварии или травм, связанных с этой проблемой. Тем не менее, рекомендуется внимательно следить за уведомлениями от Tesla и установить обновление программного обеспечения, как только оно станет доступным.

Данный случай еще раз демонстрирует, как современные технологии меняют автомобильную индустрию. Проблема, которая раньше потребовала бы массового отзыва автомобилей в сервисные центры, теперь может быть решена простым обновлением программного обеспечения.

Несмотря на неприятность с капотом, Tesla продолжает оставаться лидером инноваций в автомобильной промышленности, показывая пример быстрого и эффективного реагирования на возникающие проблемы.