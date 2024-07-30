Крупнейшая американская авиакомпания Delta Air Lines готовится к юридической битве с технологическими гигантами.

В современном мире компьютерные технологии задействованы практически во всех сферах деятельности человека и поэтому даже небольшая программная ошибка может привести к колоссальным последствиям. Именно такая ситуация развернулась на прошлой неделе, когда обновление программного обеспечения от компании CrowdStrike вызвало настоящий хаос в работе миллионов компьютеров по всему миру.

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Масштабный сбой, вызванный обновлением платформы CrowdStrike, нанес значительный ущерб глобальной экономике. Тысячи компаний по всему миру столкнулись с перебоями в работе, что привело к финансовым потерям и репутационным рискам.

Особенно сильно этот сбой ударил по авиационной отрасли. Авиакомпании внезапно оказались отрезанными от своих систем управления полетами, бронирования и обслуживания клиентов. Среди пострадавших оказалась и Delta Air Lines, один из крупнейших авиаперевозчиков США.

По предварительным оценкам, ущерб для компании Delta может составить от 350 до 500 миллионов долларов. Важно отметить, что затронута была не только финансовая сторона компании, потому что были отменены тысячи рейсов и этот инцидент оставил после себя сотни тысяч разочарованных пассажиров. Только представьте: авиакомпании пришлось отменить около 7000 рейсов и обработать более 176 000 запросов на возврат средств!

Неудивительно, что Delta решила действовать. Для защиты своих интересов компания наняла Дэвида Бойеса – юриста, чье имя хорошо известно в технологическом мире из-за громких судебных процессов. Бойес прославился, выиграв антимонопольное дело против Microsoft в конце 1990-х годов. Теперь ему предстоит снова противостоять этому технологическому гиганту, но уже в союзе с CrowdStrike.

Интересно, что масштаб проблемы выходит далеко за рамки авиационной отрасли. По оценкам компании Parametrix, специализирующейся на страховании от технологических рисков, общий ущерб от этого сбоя может достигать астрономической суммы в 15 миллиардов долларов. Из них около 5,4 миллиарда приходится на долю крупнейших американских корпораций.

Этот случай поднимает важные вопросы о надежности современных технологий и ответственности IT-компаний за свои продукты. Сможет ли Delta получить компенсацию? Какие меры примут Microsoft и CrowdStrike, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем? Ответы на эти вопросы могут повлиять на всю IT-индустрию.