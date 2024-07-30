Для реализации нового этапа потребуется три компьютерные системы: собственно искусственный интеллект, робот и платформа Omniverse.

В мире высоких технологий грядут большие перемены. Дженсен Хуанг, руководитель компании NVIDIA, известной во всем мире своими графическими процессорами, поделился своим видением будущего искусственного интеллекта (ИИ). На конференции SIGGRAPH 2024 он рассказал о концепции "физического ИИ" - следующем этапе развития умных машин.

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Что такое "физический ИИ"?

Дженсен Хуанг сравнил физическии ИИ с "проблемой трех тел" - известной в физике ситуацией, когда поведение системы из трех взаимодействующих объектов становится непредсказуемым.

Три будущих суперкомпьютера для работы "физического ИИ":

Компьютер-творец: обеспечивает работу самого искусственного интеллекта. Компьютер-тренер: моделирует виртуальную среду для обучения ИИ. Компьютер-исполнитель: управляет реальным роботом, воплощая решения ИИ в физическом мире.

Дженсен Хуанг также рассказал о будущих этапах развития ИИ:

Первая волна (настоящее время) - генеративный ИИ. Нынешние системы вроде ChatGPT, способны создавать тексты, изображения и даже музыку. Лидеры в этой области - OpenAI, Google, Microsoft и другие технологические гиганты. Вторая волна (ближайшее будущее) - корпоративный ИИ. Это персональные ИИ-помощники для каждой организации и сотрудника, помогающие в работе и обслуживании клиентов. Третья волна (отдаленное будущее) - физический ИИ. Роботы, способные учиться и адаптироваться к реальному миру.

Компания NVIDIA будет играть ключевую роль в развитии ИИ, предоставляя компаниям мощные графические процессоры, необходимые для работы сложных нейронных сетей. В настоящее время около 90% рынка ИИ-ускорителей принадлежит именно NVIDIA. В ближайшем будущем компания планирует выпустить новое поколение чипов Blackwell AI, что еще больше укрепит ее позиции.