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Fantoci
AMD анонсировала технологию генерации кадров Fluid Motion Frames второго поколения
По словам разработчиков, новая версия предлагает больше элементов управления для опытных пользователей и дополнительные улучшения, оптимизированные для искусственного интеллекта.

Компания AMD сделала большой шаг вперед в мире компьютерной графики, анонсировав выпуск второй версии своей технологии генерации кадров Fluid Motion Frames 2 (AFMF2). Разработчики заявили, что новая версия технологии FMF призвана изменить способ взаимодействия геймеров с их любимыми играми, предлагая более плавный и детализированный игровой процесс.

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Что нового в AFMF2?

  1. Умные настройки. Теперь система сама подберет оптимальные параметры для всех установленных игр. Но если вы любите копаться в настройках, у вас будет намного больше возможностей для тонкой настройки.
  2. Искусственный интеллект на страже плавности. AMD использовала ИИ для улучшения алгоритма "отката" - механизма, который отключает генерацию кадров в динамичных сценах, чтобы избежать артефактов.
  3. Режимы на любой вкус. Выбирайте между режимами "Авто", "Производительность" и "Качество" в зависимости от ваших предпочтений и мощности компьютера.
  4. Меньше задержек. AMD утверждает, что AFMF2 значительно снижает задержку ввода, делая игровой процесс более отзывчивым.
  5. Широкая совместимость. Технология теперь работает с играми на Vulkan и OpenGL, а также поддерживает полноэкранный режим без рамок на новейших GPU Radeon.

Как все это работает на практике?

Представьте, что вы играете в Cyberpunk 2077 на максимальных настройках в разрешении 4K. Раньше вы могли столкнуться с низкой частотой кадров или подвисаниями. С AFMF2 игра будет работать значительно плавнее, при этом задержка ввода уменьшится на впечатляющие 28%.

Если вы любите экспериментировать с настройками, вас порадует новый "режим поиска". Он позволяет контролировать, как часто технология отключается в динамичных сценах. Выбирайте между "Авто", "Стандартный" и "Высокий" в зависимости от вашего разрешения и предпочтений.

Не забудьте про режим производительности! Он особенно полезен для владельцев менее мощных графических процессоров, таких как серия Radeon 6000 или мобильные чипы RDNA 3. Этот режим позволит вам насладиться преимуществами AFMF2 даже на не самом новом оборудовании.

Важное замечание

На данный момент AFMF2 доступна в виде технического превью. Это означает, что вы можете попробовать ее прямо сейчас, но будьте готовы к возможным небольшим сбоям и ошибкам. AMD рассчитывает на отзывы пользователей, чтобы сделать финальную версию еще лучше.

Заключение

AMD Fluid Motion Frames 2 - это не просто очередное обновление, а настоящий прорыв в технологии генерации кадров. Благодаря интеграции ИИ, расширенным настройкам и улучшенной производительности, эта технология обещает вывести игровой опыт на новый уровень. Независимо от того, играете ли вы на мощном игровом ПК или на более скромной системе, AFMF2 предложит что-то интересное для каждого геймера.

#amd #fluid motion frames #генерация кадров #fluid motion frames 2 #afmf2
Источник: community.amd.com
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